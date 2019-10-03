WhatsApp測試訊息限時自動刪除功能　可於數秒至一小時內過期自毀

數碼生活
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越來越多用家警覺智能手機的保安措施形同虛設，個人私隱資料不設防，開始注重各種App尤其是即時通訊軟件的私密程度。最近不少朋友安裝的Telegram具有限時訊息加密功能，用家可自訂保留訊息的時間，過期後自動刪除所有內容不留痕跡。外國科技網站Wabetainfo發現，WhatsApp也正秘密測試全新的訊息自毀功能。

講起WhatsApp最大改良，必數兩年前推出的撒回訊息功能，現在它可能會提升至全新境界。科技新聞網WABetaInfo在Android版WhatsApp的2.19.275更新（屬於測試員限定的更新）中發現全新「訊息消失」功能。此功能目前乃在開發階段，或將一改再改。目前alpha版顯示，此功能讓用家把訊息設定在5秒或1小時後過期自動刪除，不留痕跡。 

WhatsApp全新「訊息消失」功能目前乃在開發階段，或將一改再改。（WABetaInfo）

目前alpha版「訊息消失」功能似乎暫時是群組限定。而且一設定便是全部訊息限時刪除，用家不能挑選某些訊息來刪除。不過將來或會出現更具彈性的功能選項。

測試員現在只可把訊息設定在5秒或1小時內過期自動消失，選項明顯不足。用家也期望自刪功能可在私人對話中應用，相信是遲早的事。目前尚未清楚此功能何時推出，會否改良設定模式亦是未知，不過一旦面世後WhatsApp或有望追上Telegram的加密水平。

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