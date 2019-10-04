Google Pixel 4 竟支援雙曝光設定？超靚實拍照片大量流出

Google 即將在 10 月 15 日發表他們的「親生」Android 新機 Pixel 4 系列，雖然到現在這個系列都未有跡象會在香港推出，但每代的獨門技術總令人驚喜。

而來到今代 Pixel 4 及 Pixel 4 XL，早有傳聞指出 Google 將會加入超強的拍攝能力，除了之前的「星星」拍攝模式之外，稍早前又有宣傳片以及實機拍攝照片流出，顯示新機將會支援 Dual Exposure 雙重曝光設定，讓用家可以拍出更合乎心目中效果的相片。