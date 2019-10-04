Google Pixel 4 竟支援雙曝光設定？超靚實拍照片大量流出

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

Google 即將在 10 月 15 日發表他們的「親生」Android 新機 Pixel 4 系列，雖然到現在這個系列都未有跡象會在香港推出，但每代的獨門技術總令人驚喜。

而來到今代 Pixel 4 及 Pixel 4 XL，早有傳聞指出 Google 將會加入超強的拍攝能力，除了之前的「星星」拍攝模式之外，稍早前又有宣傳片以及實機拍攝照片流出，顯示新機將會支援 Dual Exposure 雙重曝光設定，讓用家可以拍出更合乎心目中效果的相片。

所謂的雙重曝光，亦即類似人手 HDR 設定，可以在拍攝相片前自行設定相片中的陰影及亮部的強度，透過兩者曝光時間不同，合成一張符合用家想要效果的相片。

在網上就流出了 Pixel 4 的宣傳，當中出現了 Dual Exposure 的操作方法，以兩個滑桿就可以增減陰影及亮部強度，這種設定尤對背光相片的處理更得宜，外媒就找到了幾張據說為 Pixel 4 實拍的背光照片，效果的確比系統自動合成的 HDR 相片為佳：

除了雙重曝光之外，Pixel 系列的拍攝能力一直都是賣點，同樣有實拍照預先流出，以下就為大家帶來一組，以作參考：

+5
+4
+3

資料來源：9to5Google

麵包超人推出新角色？切合日本熱爆話題　但細節非常驚嚇？
AirPods Pro 新一代今年推出？　官方圖示之後概念設計圖現身
iPhone SE 2料2020年初推　最強分析師郭明錤：A13處理器 3GB RAM
【萊莎的鍊金工房】攻略　爆機後隱藏BOSS 暗之大精靈及魅影女王
華為 Mate 30 安裝 Google 服務秘技　原來涉走後門已無法再用
臺灣觀光局闢謠：香港特區護照仍可申請入台證　新表格填寫教學
ORB Clear force Ultimate Lightning耳機線　手機聽歌．升呢重生
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。