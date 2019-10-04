Google Pixel 4 竟支援雙曝光設定？超靚實拍照片大量流出

撰文：蔡浩騰
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Google 即將在 10 月 15 日發表他們的「親生」Android 新機 Pixel 4 系列，雖然到現在這個系列都未有跡象會在香港推出，但每代的獨門技術總令人驚喜。
而來到今代 Pixel 4 及 Pixel 4 XL，早有傳聞指出 Google 將會加入超強的拍攝能力，除了之前的「星星」拍攝模式之外，稍早前又有宣傳片以及實機拍攝照片流出，顯示新機將會支援 Dual Exposure 雙重曝光設定，讓用家可以拍出更合乎心目中效果的相片。
所謂的雙重曝光，亦即類似人手 HDR 設定，可以在拍攝相片前自行設定相片中的陰影及亮部的強度，透過兩者曝光時間不同，合成一張符合用家想要效果的相片。
在網上就流出了 Pixel 4 的宣傳，當中出現了 Dual Exposure 的操作方法，以兩個滑桿就可以增減陰影及亮部強度，這種設定尤對背光相片的處理更得宜，外媒就找到了幾張據說為 Pixel 4 實拍的背光照片，效果的確比系統自動合成的 HDR 相片為佳：
除了雙重曝光之外，Pixel 系列的拍攝能力一直都是賣點，同樣有實拍照預先流出，以下就為大家帶來一組，以作參考：
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資料來源：9to5Google