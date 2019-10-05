突發！《Pop Team Epic》緊急參戰？爆笑漩渦將襲擊《機戰X-Ω》

由日本Bandai Namco Entertainment（萬代南夢宮娛樂）公司於2015年在iOS／Android等手機平台上推出的人氣SRPG《超級機器人大戰》系列手機遊戲《超級機器人大戰 X-Ω》（Super Robot Wars Cross-Omega／スーパーロボット大戦X-Ω）即將在10月邁入四週年紀念，作為期間限定企劃，來自人氣惡搞動畫《Pop Team Epic》的那兩個人將意外參戰！

作為2018年冬季動畫的霸權，惡搞的內容以及每集都變換聲優的《Pop Team Epic》創下了不少動畫史上的紀錄，在今年年初播出的特別篇中出現過的巨大機器人版本「Pipi 美」與守護世界和平的「Pop 子」將在《超級機器人大戰 X-Ω》緊急參戰！

官方從眾多聲優中決定由赤羽根健治為「Pop 子」配音，巨大機器人「Pipi 美」（說穿了就是「超級 Pipi 美 BARI MODE」）則由武內駿輔演繹，究竟這一人一機會為《超級機器人大戰 X-Ω》帶來多大的爆笑攻擊呢？敬請期待官方後續情報的公開吧！

+ 2

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO