ORB Clear force Ultimate Lightning耳機線　手機聽歌．升呢重生

【Head-Fi 試玩】日本ORB Clear force Ultimate Lightning 是一條針對iOS主機而設的發燒耳機線，將MMCX／2pin 進階耳機直駁iPhone的Ligntning頭，手機聽歌水準大大提升，聽串流一樣好聲；又沒有藍牙耳機的聲畫不同步問題，打音game、睇劇一流。

【開箱 試玩 ORB Clear force Ultimate Lightning耳機線】筆者最近迷上日本女團欅坂46+日向坂46手機音樂game「UNI’S ON AIR」，這遊戲音效和播片都超正點，不戴耳機玩很浪費！但我發現無線藍牙耳機的聲畫不同步即使改良至延時零點幾秒，無線耳機仍然是無法正正常常玩音game！好，乖乖用有線耳機啦！

日本女團欅坂46+日向坂46的音樂game「UNI’S ON AIR」的聲畫質素真的超高！推薦大家玩玩。

「UNI’S ON AIR」 iOS下載（連結） Android下載（連結）／需使用日本戶口

大家都知，iPhone 新機早已飛走3.5mm耳機插，連那條悲微到不行的Lightning 至 3.5 毫米耳筒插口轉換器（單售$69）也不再附送，換來是一隻直插Lightning頭的EarPods……天呀這垃圾根本不斷漏音，完全浪費「UNI’S ON AIR」的美好音色，罪過！

此時，邪惡的代理寄來一條日本品牌ORB製作的Clear force Ultimate Lightning 耳機線！

ORB Clear force Ultimate Lightning 耳機線（鍾世傑 攝）

ORB Clear force Ultimate Lightning（$2580）（鍾世傑 攝）

ORB Clear force Ultimate Lightning 耳機線在耳機插一側有2種制式供選購，fender用家可選2pin、Westone／Shure可揀MMCX。

馬上更換一對1圈2鐵的Fender TEN 2 試玩，OMG！《沉默的多數》的音質，我覺得不會比用DAP播差太多，而且真真正正做到零延時，更容易做到高分數Combos。

好吧，手機能不能「推郁」我對1圈5鐵 的CM Fender Ten 5 呢？改用Moov去聽HIFI級別串流 file，甚至簡單如開YouTube聽Perfume電音，都比平時用ture wireless手機聽串流的質素好上很多、與DAP聽歌分別也不算好大。究竟iPhone是不是秘密改良了音樂輸出功率而沒有另行通知？

馬上更換一對1圈2鐵的Fender TEN 2 試玩，《沉默的多數》的音質，不會比用DAP播差太多。（鍾世傑 攝）

1圈5鐵的 Fender TEN 5，用iPhone 11 pro配ORB Clear force Ultimate Lightning線已夠力推得動。（鍾世傑 攝）

那究竟ORB Clear force Ultimate Lightning好在哪？值租在哪？原來這線材內藏了DAC轉換晶片，比apple原廠的芯片好很多，大大增強音色廣闊度，令音樂更有層次（並不是高中低音全部推爆大大聲才叫好），而ORB耳機線全部由日本職人手製，使用日本古河電工PCOCC／PC-Triple C 連續結晶鍛造純銅「PT4」線材製成。

你可能會覺得2千幾很貴，但新iPhone都近萬啦；而且、iPhone取消了3.5mm耳機插後，你家中那此2、3千元的高清耳機，是否已很久很久很久沒用過？如是，這條ORB Clear force Ultimate可幫新iPhone發揮所長、令家中舊耳機重生，是可以考慮購買的。

ORB這條Lightning駁耳機線還有一個好處，就是插頭全金屬製，線材又粗，絕不像apple原來那條一兩個月就爛。（鍾世傑 攝）