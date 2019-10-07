iPhone 升級 iOS 13.1 台灣旗 Emoji 消失　Apple 有冇回應？

台灣旗在 iOS 13.1 開始消失了？有開發者發現，香港、澳門的 iPhone 用戶若果將手機升級至 iOS 13.1，將會跟中國版手機看齊，手機的 Emoji 鍵盤無法再找到台灣旗，而且向 Siri 查詢台灣天氣，Siri 天會稱呼台灣為「中國台灣」。

iPhone 用戶近日升級 iOS 13.1 之後，若果細心留意的話，可能會發現在 Emoji 鍵盤中無法找到台灣旗的 Emoji，就算輸入「台灣」，亦沒有台灣旗 Emoji 的聯想建議。其實在 2017 年，中國版的 iOS 升級就已經移除了台灣旗 Emoji。TechCrunch 中國版編輯王博源就在自己的 Twitter 上，發表了有關發現。

Apple’s region lock of ROC Taiwan flag ?￰ﾟﾇﾼ extended beyond CN devices to HK and Macau’s in the iOS/iPadOS 13.1.1 rollout. Interestingly, the new lock only affects the keyboard, and has no problem displaying and is easy to bypass by switching region. https://t.co/RVRKNQyc1l pic.twitter.com/8eQXambiAQ — 王博源 Wang Boyuan (@thisboyuan) October 3, 2019

而台灣開發者 Hiraku 亦從 iOS 13.2 的源碼中分析，證實港、澳版 iPhone 的 XS 或 XR 以後型號 iPhone，在升級 iOS 13.1.1 起，就無法再在 Emoji 鍵盤中顯示台灣旗 Emoji。

台灣開發者 Hiraku 亦從 iOS 13.2 的源碼中，證實台灣旗 Emoji 消失。（hiraku.tw）

不過，要成功在升級 iOS 13.1 之後打出台灣旗 Emoji，方法其實非常簡單！大家只要轉用英文鍵盤，若果有啟用聯想輸入的話，只要打「Taiwan」，就可以顯示聯想的台灣旗 Emoji。另外，若果大家使用好像 Google Gboard 等第三方鍵盤，依然可以輕鬆從 Emoji 列中找到台灣旗 Emoji。

iOS 13.1 輸入台灣旗 Emoji 方法（按圖放大）

不過除了台灣旗 Emoji 之外，升級 iOS 13.1 也會令 Siri 出現改變。例如大家向 Siri 詢問台灣天氣，Siri 會以「中國台灣」來回應大家的問題。有關上述的改變，記者曾經聯絡香港區的 Apple 查詢，不過至截稿前，暫時並未收到 Apple 的官方回應。