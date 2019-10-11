【無人hack到】瑞典Yubikey捐港人500條最強網絡保安鎖匙

修訂《逃犯條例》風暴中，電腦網絡保安問題引起關注。瑞典保安科技公司Yubico就應香港留學生要求，捐出500條網絡保安鎖匙Yubikey。Yubikey被形容是「unhackable（不可能被入侵）」，提出要求的留學生表示，會把Yubikey分發予民間記者及抗爭者。

一班在外國讀書的香港研究生上月成立了「香港海外研究生民主聯盟」，以連結各地香港研究生及支援香港民主自由發展。成員之一陳婉容（Sherry）昨日在facebook表示，她們曾聯絡瑞典保安科技公司 Yubico，希望對方贊助香港抗爭者500條Yubikey，對方核實她們身份後，便寄出了500條Yubikey。

瑞典保安科技公司Yubico捐出500條網絡保安鎖匙Yubikey。（陳婉容fb圖片）

Yubikey號稱世上最強保安鎖匙

Yubikey採用二部認證（hardware 2-step authentication）方式，簡單來說就是一隻多重保安USB，用戶登入帳戶時，例如facebook、Instagram、dropbox、Twitter等，除了需要輸入原本密碼，亦要把Yubikey插入電腦才能登入帳戶，Mac及Window系統都可支援。

沒有這實體USB，任何人都無法登入你的帳戶（前提是保管好USB），黑客也入侵不了，故很多專家形容它是「unhackable」及最安全網上保安方式，Google也要求8萬多員工用Yubikey做二部認證，足以證明其保安能力。

今次Yubico捐出的Yubikey型號沒有NFC（即不支援手機認證。若需NFC，可按此到官網購買），但有齊基本二部認證功能。陳婉容表示，會把500條Yubikey發放予民間記者及抗爭者，詳情可按此瀏覽。

Yubico官網詳列不同Yubikey功能。（Yubico圖片）

除了網絡保安，手機安全同樣重要，大家謹記要鎖上SIM卡，以免被別人盜用社交帳號發假帖等，詳情可以下教學：

其實不少外國機構都有因應香港情況推出措施，例如港人近月常用的Telegram，早前被發現有安全漏洞，用戶可輕易被「起底」，且曾參與的群組及對話內容都「一覽無遺」。港人反映後，Telegram已推出更新堵塞漏洞，提升私隱安全保障。