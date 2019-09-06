Telegram應香港情況推更新堵安全漏洞　2步驟保私隱免洩電話號碼

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近月Telegram在香港興起，但有連登網民發現其安全漏洞，只要略施小計就可以把用戶「起底」，知悉用戶參與過的群組及對話內容，引起關注。Telegram昨日（9月5日）終於推出更新堵塞漏洞，大家謹記做好以下兩個步驟了。

Step 1：

先進入「Settings」，揀選「Privacy and Security」，內裏下方點擊「Delete Synced Contacts」，再按「ok」。之後可再關閉「Sync Contacts」。

Telegram推出更新堵塞安全漏洞。（Google Play圖片）

Step 2：

拉到畫面上方，進入「Phone Number」，於「Who can see my phone number？」一欄揀選「Nobody」。隨後畫面會增加「Who can find me by my number？」欄目，只需把「Everybody」改為「My Contacts」便完成第二步。

除了「Who can find me by my number？」，Telegram今次亦更新了其他功能，例如設定傳送信息時間（schedule messages）、設定Telegram外觀和主題、以及更多動態表情符號等。

詳情可點擊以下小圖放大觀看：

Android及iOS版都已推出更新，如未有自動更新，可點擊以下連結：

Android版：按此

iOS版：按此

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