《鬼滅之刃》襟章被中國排隊黨全數秘殺．日拍炒爆6倍粉絲叫苦

《鬼滅之刃》成為日本最新霸權作品，景品玩具香港炒貴5倍、漫畫日本賣斷市，近日推出的抽選襟章也成排隊黨掃貨炒賣目標，特地去排隊的用家空手而回，網上叫若連天。

大人氣《鬼滅之刃》近日在ufotablecafe 大阪店舉行活動，10月8日發售「柱合會議抽選襟章」，有筆者最喜歡的蝶屋敷和杏壽郎！超吸引呀！

ufotablecafe其實已經舉行了多次《鬼滅之刃》活動，今次第6期的內容剛好就是最受歡迎的18至20話。（官網圖片）

其實襟章只是取用動畫原畫，沒甚設計可言，但《鬼滅》現在人氣正盛，人人想要。（ufotablecafe官方twitter圖片）

本來是一次很開心的活動，但活動開始不足1小時，twitter開始出現fans的投訴和發火po文……根據當日提早半日去排隊的網民所述，由於大會並未限制購買數量，數百個存貨被龍頭4名操普通話的人…全…數…買…斷！

網民「あーさー＠お取引垢」認為ufotablecafe方面太低估《鬼滅》人氣，存貨竟只得500個，被頭4人全數買斷了，最少也要準備1000個吧！

網民ハク看到排頭位／第2的人，各自最少用了10萬左右去抽了200次，更表示「炒家xx死」！

雖然大會安排了換貨券，換言之有排隊的人都可以先付錢，及後補貨後再到場取回，但白白等了一天卻空手而言，轉頭發現心頭好已經在網上由500日圓炒至最高3000日圓……那道心頭怒，實在要跳支火之神神樂才能消氣！

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