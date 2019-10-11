高達 x OPPO 機動戰士 Gundam 40周年定制版 Reno Ace 成都現身

【OPPO Reno Ace 高達40周年定制版】機動戰士高達（Mobile Suit Gundam）誕生40周年，近期出現大量聯乘產品，一直盛傳將推出高達手機的OPPO亦有動作，日前於成都公開 OPPO Reno Ace 高達40周年定制版，高通 Snapdragon 855+ 處理器及10倍變焦三鏡外，其配件亦以元祖高達RX-78-2 為主題，手機殼甚至充電器也襯得一絕！

10月10日正式公開的OPPO Reno Ace，一如早前公布的Reno配置包括高通驍龍 Snapdragon 855+ 處理器、使用6.5 吋 2,400 x 1,080 的 E3 AMOLED 螢幕、90Hz 螢幕更新率、電池容量4,000mAh， 5 倍混合變焦（超廣角、Tele、黑白）三鏡頭拍攝4800萬像素相片及4K拍片，加上65W SuperVOOC 2.0快速充電等強勁配置，這次OPPO Rena Ace更正式公開高達40周年手機真身。

早前OPPO已在微博透露Rena Ace成為旗艦機種配置：高通855+處理器、加入65W快速及90Hz螢幕 【OPPO 微博】

高達 OPPO Rena Ace手機正式現身，售價人民幣3599元。 【OPPO】

限量3萬部

OPPO x 高達40周年定制版亦與普通版最新旗艦手機Reno Ace 擁有同樣配置，以元祖高達 RX-78-2 配色製作，主機以略帶銀色滲線的白色為主調，而特別版最值得留意的是隨機附送的手機殼，以元祖高達的紅色十字盾牌設計，裝上主機後同樣有保護高達的意思；加上充電器的外型設計與高達40周年Reno Ace同出一轍，充電用USB-C線材亦選用十字盾的紅色。高達40周年Reno Ace的介面亦重新設計，帶有RX-78-2的風采，定制版限量3萬部推出。高達40周年Reno Ace 只有配備8GB RAM及256GB容量，12GB RAM版本只有普通版Rena Ace（人民幣3799元）才有，所以稍為調整，以人民幣3599元開賣，並於10月21日開始預售。