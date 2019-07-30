曲邊屏幕新紀元 　「瀑布屏」可能是華為 Mate 30 Pro 賣點？

曲面屏幕由 Samsung 在數年前的 Galaxy S6 系列採用，幾年下來已幾成各廠旗艦機的「標準配置」，但屈曲的角度其實近幾年的進步不大 － 直至今日（７月 29 日）新種的「瀑布屏」正式面世。

內地手機品牌 OPPO 較早前就舉行了發布會，雖然未有發表新機，但就公開了將會在旗艦新機上採用的新種 AMOLED 屏幕，此屏幕將屏佔比再向上推的同時，亦利用了 AMOLED 的屈曲特性將手機的左右邊位一併覆蓋。 據官方所講，此屏幕邊的屈曲角度達 88° ，幾乎形成直角，儼如飛流直下的瀑布一樣，故將之取名為「瀑布屏」。



OPPO 方面雖然已在內地為傳媒展示過採用「瀑布屏」的實機，但只是一部試作機型，OPPO 品牌的「瀑布屏」手機何時可以展開量產暫時仍然成謎；然而在另一邊廂，近日在網上流出的一組圖片，就暗示 Mate 30 Pro 有可能採用同樣效果的屈曲邊框屏幕：

在此組圖片中出現的，據說就是華為 Mate 30 Pro 的專用玻璃保護貼，除了揭示出今代依然採用「M 字額」設計以及採用超窄上下邊框之外，在左右兩邊都展現了比前代 Mate 20 Pro 更強勁的屈曲，雖然未知是否可以與 OPPO 的 88° 屈曲相提並論，但至少我們可推斷華為正在為下一部新機挑戰手機屏幕的屈曲極限。

資料來源：GSMArena、微博