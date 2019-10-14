iPhone Safari向騰訊傳送IP等資料？教你2步關閉設定

蘋果（Apple）iPhone／Mac Safari瀏覽器一直通過其「欺詐網站警告」功能，將數據發送到Google安全瀏覽，以防止網絡釣魚詐騙，但原來除了Google系統，蘋果還會將數據傳送到中國科技巨頭騰訊，更可能涉及用戶IP資料，引起關注。 若用戶對此做法有憂慮，其實可以更改Safari瀏覽器設定解決問題。

近日有用戶發現，除了Google系統，蘋果iOS 13，或從iOS 12.2版本開始，會向騰訊安全瀏覽發送數據。

蘋果於官網宣傳Safari會守衛網上私隱與安全。（蘋果官網圖片）

根據「Safari與私隱政策」，當啟用「詐騙網站警告」功能後，用戶到訪疑似釣魚網站前，Safari可能會把從網站地址計算出的資料傳送予「Google安全瀏覽」和「騰訊安全瀏覽」，以檢查是否為詐騙網站，更列明相關供應商「也可能會記錄你的IP地址」。

根據「Safari與私隱政策」，Safari可能會把資料傳送予「Google安全瀏覽」和「騰訊安全瀏覽」，更列明相關供應商「也可能會記錄你的IP地址」。（手機截圖）

其實早在2017年蘋果全球開發者大會（WWDC2017），已公布蘋果與騰訊合作，讓Safari瀏覽器內置騰訊安全雲庫，識別欺詐網站，iPhone及Mac版都包括在內。

蘋果與騰訊數據傳輸流程。（騰訊電腦管家圖片）

該做法適用全球用戶。雖然Google及騰訊都可能會記錄用戶IP地址，反網絡釣魚系統亦是正常工作，但由於騰訊與中國政府關係緊密，以及鑑於近日局勢，有用戶憂慮騰訊獲得的資料，或會被中國政府用作監控等其他目的。蘋果香港公關回覆香港01表示，正向美國蘋果官方查詢。

目前未知騰訊收集的數據會如何處理，但如果不想Safari自動記錄數據，可以透過以下方法改變設定：（點擊小圖放大看）

當然，關閉「詐騙網站警告」，意味訪問詐騙網站時，未必會獲得提醒，要靠自己提高警剔了。