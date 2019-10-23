Microsoft Surface Pro 7筆電平價抵港！尚欠EarBuds／Pro X？

早前記者於美國紐約直擊Microsoft Surface Pro 7的發布會，而各款新機亦都正式到港，價格亦都相當令人驚喜。不過另一注目產品Surface X、無線耳機EarBuds以及摺屏手機DUO／NEO，則未有推出時間表，就有點可惜。

十月初微軟Microsoft於美國紐約發布的最新Surface Pro 7，終於正式於香港推出，最平版本12.3吋屏幕配置第10代i3處理器，連4GB Ram／128GB SSD版本，家用版最平只需$5,988；最貴版本配置第10代i7處理器，16GB Ram／1TB SSD版本，賣HK$18,288。新機最大的特點，便是新增了USB Type C的對應，可以利用USB C來連接外置裝置，方便得多（1個Type A、1個Type C插口）。另外，電量足以工作約10.5小時，配合快充功能，充一小時便可以充滿80%電量。

Surface Pro 7最入門只需要$5899起，抵玩。（林勇攝）

Microsoft Surface Pro 7全規格售價 Intel Core i3／128GB／4GB Ram $5,988（家用版白金色）／$6,788（商用版白金色） Intel Core i5／128GB／8GB Ram $7,288（家用版白金色）／$8,288（商用版白金色） Intel Core i5／256GB／8GB Ram $9,988（家用版白金色、墨黑色）／$10,488（商用版白金色、墨黑色） Intel Core i7／256GB／16GB Ram $12,988（家用版白金色、墨黑色）／$13,688（商用版白金色、墨黑色） Intel Core i7／512GB／16GB Ram $14,988（家用版白金色、墨黑色）／$15,988（商用版白金色、墨黑色） Intel Core i7／1TB／16GB Ram $18,288（家用版白金色）／$18,988（商用版白金色）

Microsoft Surface Pro 7上手玩（按此前往）

Microsoft Surface Pro 7更多圖片（點下圖放大）

+ 19 + 18 + 17

不過不少人注目，以ARM架構、機身更輕勁纖薄的Surface Pro X，以及全新藍牙耳機EarBuds，暫時未見蹤影。這就有點令人可惜，因為早前有消息指這兩款新產品將於2020年亞洲推出，未知香港會否跟隨其時間表推出。

另外，美國發布會中搶盡風頭的「概念」摺屏手機Neo（內置Windows 10X系統）以及Duo（內置Android系統），亦都未有任何香港推出時間表。

Surface Pro 7 預購優惠

如用家於指定經銷商預購，如購入i7 512GB或1TB版本將會附送Surface Pro Signature鍵盤保護蓋；而購入i5 256GB版本則會附送Surface Arc Mouse。

香港發布會中更發布了50吋大的Surface Hub 2S，巨大型的平板電腦配合專門設計的Steelcase Roam支架，方便一般商用家展示，售價為$75,520起。（林勇攝）

Microsoft Surface EarBuds更多圖片（按下圖放大）

+ 8 + 7 + 6

Microsoft Surface Pro X更多圖片（按下圖放大）