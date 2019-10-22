暴雪《暗黑破壞神4》終於來臨？　Diablo官方美術集露玄機

日前暴雪（Blizzard）公開 Blizzcon 2019 嘉年華虛擬門票贈品時特別賣個關於《暗黑破壞神》（Diablo）還有未知的贈禮尚未公開，由德國遊戲雜誌揭露的廣告顯示出了有可能是玩家期待已久的《暗黑破壞神 4》（Diablo IV）。

Reddit 上有玩家分享了翻攝至德國電玩雜誌「GameStar」的廣告扉頁，指出暴雪將推出一本名為「The Art of Diablo」的原畫集，並特別強調「收錄《暗黑破壞神》1 到 4 代，總計超過 500 張的美術設定原圖」，並沒有提到關於《暗黑破壞神：永生不朽》的資訊。

Reddit 上有玩家分享了翻攝至德國電玩雜誌「GameStar」的廣告扉頁，指出暴雪將推出一本名為「The Art of Diablo」的原畫集，並特別強調「收錄《暗黑破壞神》1 到 4 代」（gamebase提供）

此美術集現在也可於知名通路 Amazon 發現購買資訊，並提供了七頁的內文預覽，根據通路標示，「The Art of Diablo」將於 11 月 3 日發售，恰好是在 BlizzCon 2019 結束後一日，屆時或許玩家就可以看到《暗黑破壞神 4》的面貌。

▼▼▼Amazon 購買資訊提供了「The Art of Diablo」原畫集七頁的內文預覽▼▼▼

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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