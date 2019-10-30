【小米生態鏈】迷你智能焗爐用App操作　內置食譜教你做大廚

隨著生活水平的提高和對精緻飲食生活的追求，烤製食物憑藉營養、美味的特點快速走進了普通家庭，獨得吃貨們的恩寵。 當下，以互聯網為平台，各類私廚APP越來越吸引眼球，讓廣大年輕群體也開始躍躍欲試，想要體驗一番家庭烤製的樂趣，而家用焗爐也就成為了廚房中必不可少的烹飪電器。 為滿足廣大美食愛好者的烤製需求，TOKIT（純米）進軍廚電行業，並且作為小米生態鏈的一員，TOKIT憑藉精湛工藝設計以及不俗的性能，廣受用戶好評。今天就為大家評測一款TOKIT迷你智能焗爐，一起探尋美食誕生的奧秘。

01/ 極簡外觀：不分物黑白 但與時沉浮

如果熟悉TOKIT這個品牌你會發現，TOKIT的全系產品皆採用黑白二色為主色調，回歸最自然的色彩，稱得上永不褪色的經典。 TOKIT迷你智能焗爐也不例外，採用簡約式一體化設計，富有返璞歸真的質感，機身線條硬朗、邊角圓潤，能完美融入各種家居環境。

較之前代智能焗爐，TOKIT迷你智能焗爐更顯小巧精緻，整機僅三個按鍵，功能鍵、自定鍵、多功能鍵在機身底部偏右的位置依次排列，多功能鍵採用嵌入式OLED電子旋鈕設計，通過旋轉選擇、按壓確定的方式進行交互，操作簡單，即使是小白也能輕鬆上手。

在實際使用時，可以輕按功能鍵，進入菜單功能模式，再旋轉多功能鍵選擇烹飪模式，最後按多功能鍵開始烹飪；也可以按自定鍵，然後旋轉多功能鍵設置70-230° C的溫度範圍與1-30分鐘的時長。

筆者在旋轉時發現快速旋轉會以10°C增減，慢速旋轉則以1°C增減，並且在旋轉時有種卡段的微妙手感，控制與停頓收放自如，給整機增添不少科技感。

此外，還有其它地方可以看出設計師對細節的把控，高位把手令窗口完整可視化；位於機身底部設有集屑盤，它的作用是可以接住烤東西時滴落下來的殘渣，以防弄髒焗爐。

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02/ 內部結構：麻雀雖小 五臟俱全

好不容易擠出盤像模像樣的曲奇，難得餅乾切的這麼均勻，烤出來卻深深淺淺像個花貓臉，有的烤乾有的卻沒有熟。這種慘痛的經歷相信很多用戶都用過。

如果食物常會出現深深淺淺色澤不均的現象，特別是中間和靠近門的地方，反差很大，不要怪自己技藝不精，也許都是因為你的焗爐溫場不夠均衡。

對焗爐溫場的均衡性有重要影響的因素有兩個：

一個是發熱管，優質的發熱管可以保證在加熱過程中，升溫穩定，同時更大的受熱面積有助於熱能量更快速的流通，以保證箱體溫場盡快達到一個均衡的狀態。 TOKIT迷你智能焗爐的頂部碳纖維加熱管配合底部光波管能夠實現疾速升溫，大大縮短預熱等待時間。此外，它發射出的遠紅外線，能夠有效穿透食材內部，確保均勻受熱。 另一重要的因素，就是焗爐的保溫性能。而為了加強焗爐的保溫性能，TOKIT迷你智能焗爐的玻璃門設計地足夠厚實，減少箱體內的食物都快烤糊了、而靠焗爐門的一端還不熟的情況。

TOKIT迷你智能焗爐設計12L容量，採用創新縱向結構，同樣12L容量，比傳統焗爐更節省空間。可同時多層烹飪，滿足正常的烹飪需求，在實際使用中，烤盤與烤架能輕鬆取放，方便使用。

03/ 烹飪體驗：使用APP傻瓜式操作

接下來就是美食製作環節，使用手機APP操作肯定是比較有趣的，不但可以遠程操控還能聯網看雲食譜，既然是傻瓜式操作，那麼筆者作為一個烹飪白痴，何樂而不為呢？

話不多說，筆者先是在手機下載了TOKIT APP，打開APP，然後在“廚房”模塊添加“TOKIT迷你智能電烤箱”，WiFi連接後可以使用APP操控焗爐了。在APP的顯示界面中有吐司片、芝士蛋吐司、雞翅、餅乾、堅果等多種快捷選項，這裡筆者選擇做一道黑胡椒烤雞翼。

根據食譜所述，筆者準備好蠔油、黑胡椒、蜂蜜、醬油、鹽等原料，先將醬汁調製好，將雞翼清洗乾淨並瀝乾水分，再將醬料與雞翼充分拌勻，醃製兩小時。醃製完畢後將雞翼放入焗爐，後續直接按照手機APP上的開始烹飪，等待15分鐘即可。

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在製作雞翼的同時，筆者順便利用測溫槍檢測箱門的溫度，實測顯示，當箱內溫度100℃時，箱門僅有47.6℃，或許是因為門板採用了多層結構，有效阻隔了焗爐內部熱量的散出，門板溫度也得到了有效控制。

測試完畢後黑胡椒雞翼也新鮮出爐，可以看到雞翼的成色非常好，沒有任何烤糊的地方，整個雞翼泛著油光，飄香四溢，撒上稍許的孜然粉，品嚐起來肉質酥軟香嫩，不過筆者剛吃一隻便被同事一搶而空。

04/ 寫在最後

經過以上評測體驗相信大家對於這款TOKIT迷你智能焗爐已經有了一定的了解。在筆者看來，這款機器小而美的外觀，絕對是讓喜歡精緻物件的用戶愛不釋手的存在，同時在按鍵操控感上，無論觸摸、旋轉，還是按壓的行程和力回饋都恰到好處。

APP自帶食譜與遠程操控，讓整個烘焙過程簡單並且細緻，只需將食材簡單處理，並了解食材的烹飪要求，無需記住繁瑣的蒸烤溫度和時間，一鍵智能解決各種烹飪步驟。因此不管你會不會做飯，只要你想要體驗製作美食的樂趣，TOKIT迷你智能焗爐是個不錯的選擇。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】