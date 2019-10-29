iOS 13.2登場！教你玩iPhone 11 Deep Fusion拍攝＋更新功能一覽

iPhone 11 Pro Max 及 11 系列發布之初，Deep Fusion 拍攝功能事先張揚會在秋季透過 iOS 13.2 升級加入到手機之中。這一項運用 AI 處理相片的拍攝技術，隨着 iOS 13.2 推出，終於可以正式使用，不如一起看看今次更新有什麼新功能。

iOS 13.2 正式推出，將會為 iPhone 11 Pro Max 及 11 系列補完 Deep Fusion 人工智能 AI 拍攝功能。這一項在發布會事先張揚的新技術，會在大家拍攝前先拍攝 4 張短曝光的相片，再在按下快門拍攝 1 秒長曝光相片，再以 A13 處理器從長、短曝光相片中，組合出影像的細節，就算在低光環境下都可以維持相片質素，再輸出一張 2400 萬像素相片，被形容為 Apple 應對 Google Pixel 系列的最新技術。

Deep Fusion 技術首次在 9 月的 iPhone 11 發布會中曝光，低光拍攝依然可以有出眾的細節。（Apple）

除了 Deep Fusion 外，iOS 13.2 亦將會支援最新推出 AirPods Pro 的各項功能，當中包括 Siri 可以透過 AirPods，使用「讀出訊息」功能為用戶讀出收到的訊息。

其他 iOS 13.2 升級新功能（按圖放大）

iOS 13.2 正式支援 AirPods Pro，並可以在 AirPods「用 Siri 讀出訊息」功能將收到的訊息在 AirPods 上讀出。（Apple）

其他功能包括：

「家居」App -「HomeKit 安全錄影」讓你可私密地截取、儲存及檢視來自你保安攝影機的已加密影片，並提供人、動物及汽車偵測功能 - 已啟用 HomeKit 的路由器讓你控制 HomeKit 配件在互聯網或家居中的通訊 錯誤修正和其他改進項目 - 修正了可能導致無法在第三方 App 自動填寫密碼的問題 - 解決了在使用「搜尋」時可能無法顯示鍵盤的問題 - 解決了在 iPhone X 或更新型號上輕掃以返回主畫面可能無法使用的問題 - 修正了在已啟用重複提示時「訊息」只傳送單次通知的問題 - 解決了「訊息」可能只顯示電話號碼而非聯絡人名稱的問題 - 解決了導致啟用「通訊錄」時跳到上次開啟的聯絡人而非聯絡人列表的問題 - 修正了可能使「標記」註解無法儲存的問題 - 解決了已儲存的備忘錄可能短暫消失的問題 - 修正了在「設定」點一下「立即備份」後，可能無法成功完成「iCloud 備份」的問題 - 改進了在使用「輔助觸控」來啟用「App 切換器」時的效能

到底 iPhone 11 及 iPhone 11 Pro、Pro Max 升級 iOS 13.2，如何操作 Deep Fusion，其拍攝表現又如何？宅民黨將會為大家第一時間測試，敬請大家留意。