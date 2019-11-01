華為新平板激似 iPad Pro？任正非用Apple產品原來為參考對手？

早前，HUAWEI 華為 CEO 兼創辦人任正非在機埸接受安檢時，被網民發現行李中有一部 Apple iPad Pro，被網民笑稱「撐華為，用 Apple」，以及解釋「身體卻很誠實」的最佳例子。但最新的華為平板電腦流出圖中看到，大家可能「誤會」了任正非，iPad Pro 跟身其實是為了參考對手產品？

「致敬」iPad Pro

根據 91Mobiles 的報導指，華為將會推出新的平板電腦，而且已經有產品的 render 圖流出。乍看之下，華為的新平板電腦外型和 Apple iPad Pro 非常相似，同樣是黑色薄邊框，沒有 Home 掣，就連鎖機﹑音量大小的按鈕位置都一樣。流出圖也看到，華為新平板同樣附有觸控筆，看來可以利用磁石貼在平板的頂部。91Mobiles 預計平板電腦會用上旗艦級規格，配上 Kirin 990 處理器、8GB RAM、256GB 容量，以及大容量電池。

我全都要！參考…

根據消息透露者 Evan Blass 的說法，華為今次會連名字也參考 iPad Pro，採用「Pro」之名，新平板將名為「MatePad Pro」......Apple 作為行業的領頭者，技術和設計被其他競爭者分析和參考應該是意料之中，也不能完全否認 Apple 沒有分析競爭者的產品。如果今次的情報屬實，那真的令人大開眼界，可以「致敬」到這一步也不容易。筆者也聯想起近日小米公開的小米手錶圖片，外型和 Apple Watch 真的有點相似，可能也是分析競爭產品得來的創意。

華為 CEO 任正非過機埸安檢時，被發現使用 iPad Pro，令人質疑華為 CEO 也認為 Apple 產品比華為出色（微博圖片）

突破性設計

華為的新平板電腦也不是完全和 iPad Pro 一樣，從圖片中能看到，螢幕中有一個前置鏡頭。採前後兩個鏡頭設計，用家拿來自拍或 video chat 也非常方便。早前，華為 CEO 任正非帶著 iPad Pro 的畫面大家都應該看過，而他亦曾強調「愛國不必用華為」。筆者看到這部平板電腦後猜想，可能任正非當時只是想深入研究 iPad Pro，令自家的產品能更接近 Apple 的專業級平板電腦。

資料來源：theverge（按此進入）