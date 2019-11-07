永續iPhone！蘋果考慮手機都出「訂閱制」交月費保證用最新機款

如果你也是一名果粉，不知道接下來這個消息會不會讓你有些激動。根據CNBC的報導，有部分蘋果（Apple）的投資人希望蘋果公司可以推出訂閱制的iPhone手機，而蘋果的執行長庫克（Tim Cook）並沒有否決這個idea。

我們確實注意到，有很多用戶想要像這樣的定期付款的產品，以及在某種標準的基礎上持續接收新產品（的更新），因此我們致力於使這一操作比以前更容易。 庫克（Tim Cook）

庫克的發言來看，目前蘋果似乎正為了iPhone訂閱制在奠定一些基礎。舉凡像是iCloud，以及Apple TV+，蘋果可以將所有這一切包括iPhone手機在內的產品打包在一起，以訂閱制的方式推出。

而在上週的通話中，蘋果執行長庫克並沒有否決掉這個想法，甚至進一步的說：「類似的做法已經在執行中了。」

由於蘋果是一個獨立的生態體系，有別於Android，因此這種訂閱制的模式或許是相當可行的，而這種新的生意方式也在過往別的公司看見一些成功案例，例如Adobe就成功透過訂閱制讓公司營收上昇好幾個層面。

或許在不久後的將來，大家就可以看到訂閱制的iPhone手機出現囉。

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【本文獲「蘋果仁」授權轉載，原文：蘋果似乎考慮推出「訂閱制」iPhone：收月費、永遠最新】