iOS 13問題不斷！　再有網民怒稱信箱、影片不斷被重啟極度不便

自從蘋果推出iOS 13系列以來，就問題不斷，無論是iOS 13、13.1還是13.2，都陸續傳出一些麻煩的問題。根據國外知名蘋果媒體Macrumors的報導，有越來越多的iOS 13.2用戶反應，系統「殺後台」殺太兇。

有些人Outlook寫信到一半，跳離開去Spotify或打開相機幾秒鐘，再跳回Outlook後什麼都沒了。也有人看YouTube到一半離開幾秒，再回去就找不到剛剛看到哪裡，因為後台被清除，YouTube重新啟動了。這個現象越來越嚴重，造成很多人使用上的不便。

當時我正在iPhone 11 Pro上的YouTube上看影片，點擊暫停回覆一下簡訊。 我在iMessage中呆了不到一分鐘，當我跳回YouTube時，它重新啟動了應用程式，我正在看的影片也消失無影無蹤；我在iPad Pro上也注意到了一樣的情況。與iOS 12相比，應用程式和Safari選項被殺後台的頻率更高了。

很多iOS 13.2的用戶反應，iOS 13.2的多工處理層面「殺後台」太過嚴重，以致於在使用上有諸多不便。TheVerge的報導指出，這個有可能是由於新相機系統的佔用記憶體過多，尤其是在鏡頭較多的「Pro」系列的設備上，導致記憶體不足，系統只能不停的殺後台。

目前蘋果尚未針對這個問題回應，相信不久後，iOS又要推送新的更新，來解決這個惱人的問題了。

▼▼▼相關圖輯：點擊睇iPhone 11 Pro Max開箱評測▼▼▼

+ 5 + 4 + 3

【本文獲「蘋果仁」授權轉載，原文：iOS 13.2殺後台殺太兇？YouTube、信箱被頻繁重啟 才離開幾秒鐘】