小米CC9 Pro 的國際版小米 Note 10 將配備相同的 1 億像素鏡頭及 5 倍光學變焦兩大賣點，市場對手直指華為的 P30 Pro，到底小米CC9 Pro 實際表現如何？記者就在北京發布會現場，真機測試小米CC9 Pro 問鼎 DxOMark 第一的拍攝效果。

小米CC9 Pro 這台 DxOMark 第一位雖然以人民幣 2,799 元起錶，不過由機身設計到鏡頭規格都屬旗艦級別。機身以前後雙曲面玻璃設計，手感跟 Samsung 的旗艦機類似；機身 3 款配色冰雪極光（白）、魔法綠境（綠）及暗夜魅影，前兩者的幻彩設計跟華為的旗艦機類近。只有處理器 Snapdragon 730G，未算最旗艦的配置。

小米CC9 Pro 雖然份屬中階機價，不過規格上差不多比現時大部份旗艦機更豪華。（區慶威攝）

其實 Snapdragon 730G 在效能上跟頂級的 S855 相去不遠，加上小米CC9 Pro 配有 5260mAh 大電池、支援 30W 快充等，令手機比現時大部份旗籃更加豪華。當然，小米CC9 Pro 的 1 億像素鏡頭，規格上是現時市場上最頂級的，不如立即看看其拍攝表現。

小米CC9 Pro 以 1 億像素鏡頭測試（按圖放大）

雖然我們網站不支援 1 億像素相片輸出，不過大家可以從相片的 100% 及縮小了的相片作比較，可以想像 1 億像素相片輸出有幾巨型！相片雜訊處理不俗，成像亦清晰，不過以 1 億像素拍攝，就無法使用 HDR、變焦等所有效果，大家要注意一下。

小米CC9 Pro 的 5 倍光學變焦示範（按圖放大）

小米CC9 Pro 另一大賣點，在於手機跟華為 P30 Pro 一樣提供 5 倍光學變焦。從發布會測試可見，小米CC9 Pro 的遠攝功能頗為實用，雖然雜訊控制一般，不過能夠拍攝大概10 米以外的景物，實在非常吸引。

小米CC9 Pro 全面睇（按圖放大）

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小米CC9 Pro 將以小米 Note 10 作為國際版型號，雖然 Note 10 並非使用 8P 鏡頭的小米CC9 Pro 尊享版，不過記者將有機會以小米 Note 10作更詳細測試，可以在北京試試日夜拍攝效果，請大家繼續留意收看。