中國開放遊客使用支付寶及微信支付！可綁國際信用卡　港人不適用

如果要說中國比香港先進的地方，第一時間應該會想到電子支付的廣泛性，就連到街市買棵菜都可以用電子支付。到中國旅遊，沒有電子支付工具的話，消費上會變得十分麻煩。近日，阿里巴巴和微信宣佈，把旗下的支付寶（Alipay）和微信支付（WeChat Pay）開放給旅客，讓他們感受中國無現金消費的便利。

Tour Pass 外國旅客可用中國支付寶

支付寶開放給外國旅客後，他們可以直接下載中國版的支付寶，使用海外手機號碼註冊支付寶帳號，以及綁定國際信用卡。支付寶現接受 Visa、MasterCard、JCB 和 Diners Club 發出的信用卡，而騰訊更指出，微信支付將會支援 American Express 信用卡，等於包含絕大部分主流信用卡在支付寶和微信支付中使用。

We heard you. You want to use @Alipay and guess what? Now you can! Visitors to China are now able to #PayWithAlipay. Simply download @Alipay via app stores to start enjoying wallet-free travel! That QR code by the cashier will no longer be a foreign sight. pic.twitter.com/E8zmCovCJ7 — Alipay (@Alipay) 2019年11月5日

外國人開啟支付寶步驟，可以使用海外電話和國際信用卡（官方圖片）

點解香港又無份？

目前，Tour Pass 功能未開放給香港人，亦即時支付寶HK 和微信支付（香港）仍然和中國版分開。香港人要在中國使用該地的支付寶，就要如以往一樣，實名認證開啟中國銀行戶口才能使用。而且，支付寶HK 和微信支付（香港）雖聲稱可以在中國地區使用，但覆蓋範圍極細，大部分的商店都不接受香港版的支付工具。今次開放綁定國際信用卡又不適用於香港人，即少了一個誘因到中國消費，或者和很多人的想法一樣，唯有留在香港支持本地優質商店。

國際信用卡打入中國市埸

全球的電子支付方法中，最常用的應該是 Visa 和 Mastercard 這兩類信用卡。不過，中國的特殊市埸環境下，幾乎被中國銀聯（UnionPay）壟斷。外國人以往到中國消費，大多只能使用現金，而中國已成為依賴電子支付的國家，現金交易上比較麻煩。現在，他們可以透過支付寶和微信支付綁定信用卡，等同把Visa 和 Mastercard 帶入中國市埸，也算是便利。

資料來源：TNW