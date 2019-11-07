【Nikon Z50評測】小巧入門無反相機　價錢親民最啱拍片

今天為大家帶來Nikon Z50無反相機的評測。這台相機是Nikon首台APS-C片幅的無反相機，也是Nikon首台真正意義的Vlog相機。相機採用了Nikon Z接環，搭載了2090萬像素的APS-C感光元件，具有11fps的最高連拍速度，是一台像素不高，但是較為均衡的入門無反相機。

01/ 概述

Nikon Z50國內上市定價是5849人民幣，基本上對標Canon同期發布的M6 Mark II，以及Sony A6100/A6400。這台相機與其他機型不同，採用了2090萬像素，是現在同級別相機中像素最低的一台，因此Nikon這台相機在圖片拍攝方面，走的是高感路線，而非高像素路線。

Nikon Z50的外觀設計與Z6、Z7雖有不同，但是整體思路非常接近。相機採用了Z接環設計，所以大大提升了鏡頭的使用範圍。這一次隨相機一同發布的，有兩個Z接環的DX格式鏡頭，分別是Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR、Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR，這兩個鏡頭也是輕量化的鏡頭設計。

在實際拍攝時，相機的高感表現是令人滿意的，2090萬像素，雖然大尺寸輸出能力不佳，但是畫面成像非常紮實。相機這款傳感器還支持無裁切的4K 30P視頻，以及全高清下120P升格視頻拍攝能力。

相機的連拍速度可以達到11fps，但是連拍續航並不算太高。相機具有209個相位對焦點，以及眼部對焦功能。在正常狀態下，相機對焦速度還不錯，但是在連拍下，相機追焦表現一般。

Nikon Z50評分（中關村在線授權使用）

對於這台相機，筆者給出8.2分的得分。相機的高感畫質值得肯定，但是像素只有2090萬，在這個看重像素的年代，不一定每個消費者都能接受。從性價比看，還是蠻不錯的。

02/ 外觀設計

作為Nikon首台APS-C片幅無反，我們先來看一下Nikon Z50的外觀設計。

從正面來看，因為Z接環內徑為55mm，是現在最大的135片幅接環，因此Nikon Z50的機身接環顯得相當誇張。不過相機本身的機身尺寸是比較小巧的，機身重量僅有450g（含電池記憶卡），如果搭配16-50mm鏡頭，整體重量僅有585g，可以說非常輕便。

相機的握持手感相當不錯，手柄寬大而舒適，保持了Nikon一貫的優質做工。機頂部分依然保留了閃光燈，為入門用戶提供了更好的補光性能。

▼▼▼點擊下圖即睇Nikon Z50機身設計▼▼▼

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相機的按鍵設計，與Nikon Z6 、Z7的設計元素近似，不過機身頂部的按鍵全部位於機身右側，並且取消了Z6、Z7上的肩屏設計。開關設計方面，相機保持了Nikon的一貫設計模式，電源開關與快門同為一體，而下面分別是視頻錄製、感光度和曝光補償三個按鍵。

相機具有兩個波輪，開關前側手柄上部具有一個波輪，而拇指處為另一個波輪。相機背部按鍵設計很有意思，機身本身具有實體按鍵，並且保留了i鍵，而屏幕右側有三個虛擬觸控按鍵，分別是放大、縮小/對焦點選擇/提示、以及DISP顯示按鈕。

相機的屏幕可以向後180度翻折，這是Nikon第一款支持180度翻折的屏幕，非常適合日常拍攝。對於vlog拍攝，特別是自拍來說，這一點非常有幫助。

接口方面，相機具有麥克風接口，使用USB 2.0接口，但是同樣支持USB充電。

Nikon Z50採用了全新的EN-EL25電池（中關村在線授權使用）

相機採用了全新的EN-EL25電池。官方沒有提及相機的續航能力，筆者使用時，相機續航能力在400張左右，在這一級別無反中，續航還算不錯。

下面我們進入客觀測試環節。看下Nikon Z50的實際表現如何。

03/ 畫質測試

由於目前我們還不能解壓縮Nikon Z50的RAW文件，因此我們使用JPG測試相機的高感表現。

Nikon Z50 ISO測試（中關村在線授權使用）

相機在JPG格式下，高感表現是相對理想的，在ISO 800以下，相機的畫質幾乎沒有太大變化，從ISO 1600開始能夠看到機身降噪算法開始使用“塗抹”來消除噪點，因此畫面銳度有所下降，但是純淨度依舊不錯。 JPG的分水嶺是ISO 12800，在ISO 12800時，畫面不論是純淨度，還是細節表現力，都不夠理想。因此這台相機日常使用感光度的範圍應該是ISO 100-6400，這一點稍遜於同樣像素的D500。

04/ 對焦性能

Nikon無反對焦系統與Sony相似，均採用了混合對焦系統，Z50的對焦核心是209個相位對焦點，覆蓋了84%的圖像區域。Nikon並沒有給出具體的209點對焦點的排布圖，但是在實際使用中，對焦覆蓋面積還是相當夠用的。下面我們來看一下實際拍攝時的追焦表現。

Nikon Z50 追焦測試（中關村在線授權使用）

在實際測試中，筆者搭配了50-250mm鏡頭進行拍攝，如果是靜態圖像，相機有著相對良好的對焦速度，但是在連拍時，特別是使用11fps的最高速度進行連拍時，相機的對焦速度有較明顯下降。

對焦速度下降主要體現在快速反應上，由於無反相機的反應時滯普遍較高，因此在針對高速運動物體時，有較長的判斷時間，這會影響相機的對焦準確度。不過從這一級別相機來說，特別是搭配50-250mm這樣的入門鏡頭來說，Z50的對焦性能還是值得肯定的。如果使用70-200mm f/2.8這一類專業鏡頭，對焦速度會有明顯提升。

上面兩張圖展示的是Nikon Z50的連拍照片，以及100%截圖。相機的對焦準確度相對較好。而且能夠跟得上一些較快移動的物體。

最後，相機還搭載了眼部對焦，這也是現在無反相機的標準配置。在識別率上，Z50眼部對焦的識別靈敏度和準確度還是比較高的。

Nikon Z50 搭載了眼部對焦（中關村在線授權使用）

05/ 視頻拍攝

相機的視頻性能是相機的一大亮點。這台相機具有無視角裁切的4K 30P，配合全高清下的120幀升格視頻，加上180度翻轉屏，是Nikon真正意義上的第一台VLOG相機。（之前Z6屬於視頻性能雖然專業，但是定位較高，並不算是大眾VLOG相機）

Nikon這台相機的視頻性能相當不錯，4K分辨率同樣相當不錯，我們可以通過視頻截圖來看下相機的視頻分辨率究竟如何。 （視頻截圖尺寸3840×2160，截圖尺寸1280×960）

可以說，這台相機有著出色的視頻分辨率，就算拍攝一些細小的場景，也能有這很好的解析力。特別是配合升格視頻，也就是我們常說的慢動作，能夠拍攝出不錯的vlog視頻。

06/ 總結

最後我們來總結下Nikon Z50這台無反相機。這是一台小巧輕便，而且操控簡單的APS-C片幅無反，相機整體技術較為成熟，定價也比較合理。

相機採用了2090萬像素的APS-C片幅感光元件，這讓相機具有了更好的高感表現，但是也與現在的主流高像素拉開了差距。相機的確有著非常好的夜間拍攝能力，但是可能大眾消費者還是對高像素機型更有興趣。

相機具有209個相位對焦點和11fps的連拍速度，這樣的數據還算不錯。在實際對焦表現中，相機的對焦速度尚可，但是連拍下追焦靈敏度稍低。如果拍攝一些激烈運動場景，這台相機心有餘而力不足。

最後是相機的視頻功能，Nikon這台相機視頻拍攝性能還是不錯的。視頻銳度良好，而且視頻下拍攝穩定性較好，配合全高清120p升格視頻，能夠拍攝一些不錯的視頻作品。

最後，我們來看一下這台相機的更多樣版相片。

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【本文獲「中關村在線」授權轉載。】