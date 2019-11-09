小米CC9 Pro 國際版小米 Note 10　1 億像素鏡頭北京拍攝實測

小米 Note 10 是小米CC9 Pro 的國際版本，雖然國際版並未推出配備 8P 鏡頭，贏得 DxO 首位的尊享版，不過 7P 鏡頭的普通版攝力亦不容小觀。記者就以快將在香港推出的小米 Note 10，在北京實拍測試上手玩。

小米 Note 10 跟小米CC9 Pro 系列，同樣配備 1 億像素主鏡頭+ 5 鏡頭設計。雖然國際版現時未有計劃推出贏得 DxO 手機拍攝評分榜首，配備 8P 鏡頭的小米CC9 Pro 尊享版，不過配備 7P 鏡頭的普通版，在拍攝及各方面功能上亦跟尊享版幾乎相同。記者就特別在北京，以相信會在月底至 12 月初左右在香港推出的小米 Note 10 國際版，測試其 1 億像素及 5 鏡頭拍攝效果。

小米 Note 10 是小米CC9 Pro 的國際版本，將會在香港推出。（區慶威攝）

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小米 Note 10 主鏡頭 1 億像素測試（按圖放大）

大家可以從小米 Note 10 主鏡頭分別以 2700 萬像素（4 合 1 大像素）輸出相片，及以 1 億像素輸出相片可見，以 1 億像素拍攝能夠提供更多細節，不過在低光位置，以 4 合 1 像素輸出，雜訊控制會更加出眾。以下反過來，先看看 1 億像素的 100% Crop 跟全相片對比。

1 億像素相片的細節清晰度，連相片僅一小部份的文字都可以清晰顯示，不過實際上可以用到這個功能的情況其實不多... 100 人以上的大合照應該是比較合理的用途。

小米 Note 10 以 5 鏡頭全焦段拍攝（按圖放大）

小米 Note 10 的 5 鏡頭全焦段設計，可以說是瞄準華為 P30 Pro 的相同效能而推出。小米 Note 10 循例以高性價比，提供人有我有的功能，小米 Note 10 全焦段拍攝的相片都對焦準確，在旅行的時候作拍攝之用應該非常方便。另外，長焦距鏡本身為 500 萬像素，不過輸出相片為 800 萬像素。

小米 Note 10 另外設有微距鏡頭，可對焦 2cm 至 10cm 內的物件。（區慶威攝）

小米 Note 10 的 200 萬像素微距鏡頭，跟紅米 Note 8 Pro 的微距鏡頭屬相同規格，對於沒有特別興趣作科學、生物研究的朋友來說，「相機食先」是這個微距鏡頭實在上的最大用途。從相片可見，顏色、對焦準確，在這樣短的距離內依然可以做到景深效果，是這枚超微距鏡頭最有價值的地方。

小米 Note 10 夜拍實測（按圖放大）

小米 Note 10，或者應該說小米CC9 Pro 的夜拍能耐，是在 DxOMark 中獲得高分數的其中一個原因。雖然小米 Note 10 並非使用 8P 鏡頭小米CC9 Pro 尊享版的國際版本，不過跟小米9（小米現役在 DxO 評分中得分最高 110 分的產品）的夜拍模式作比較，可見小米 Note 10 拍攝質素的大幅提高。除了色準之外，大家可見鷹架招牌上高光位置的文字都能夠清晰顯示，可見小米 Note 10 在拍攝功能上的進步。以下為更多小米 Note 10 的夜拍測試相片。

小米 Note 10 更多夜拍測試相片（按圖放大）

記者測試的小米 Note 10 配備 Snapdragon 730G 處理器，設有 6GB RAM + 128GB ROM，亦即是小米CC9 Pro 定價人民幣 2,799 元（約港幣 $3,189）的基配版本。

除了 8P 主鏡頭的分野之外，小米 Note 10 亦未設有小米CC9 Pro 尊享版的「前置弱光人像」拍攝功能。（小米）

其實，小米 Note 10 及 Note 10 Pro 已經在西班牙正式公布，後者其實就是設有 8P 鏡頭，容量為 8GB RAM + 256GB ROM 的尊享版國際型號，到底會否引入香港暫時為未知之數，希望香港小米到時候會帶給香港用戶驚喜吧！