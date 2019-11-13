16吋MacBook Pro即將發布　售價、新功能、設計一覽

果迷注意！傳聞已久的Apple 16吋MacBook Pro，據報最快今晚（11月13日晚上／14日凌晨）公布。

彭博社（Bloomberg）引述消息表示，蘋果公司（Apple）最快當地時間周三（11月13日，本港時間今晚）推出新款16吋MacBook Pro。

15吋MacBook Pro（左）圖標跟macOS Catalina 10.15.1 Beta中發現之16吋MacBook Pro（右）圖標比較，可見16吋機的Keyboard最左上角似出現了15吋機沒有的獨立實體Esc掣。（MacGeneration）

根據之前情報，雖然新MacBook Pro會增加至16吋，但由於熒幕邊框會收窄，故機身尺寸不會比現有15吋MacBook Pro款大很多。

另外，新MacBook Pro採用有交叉杆支撐的剪刀結構鍵盤，取代易損的蝴蝶式鍵盤，並有獨立於Touch Bar 觸控欄的新設計方形Touch ID指紋感應器（亦繼續充當電源開關）、實體Esc掣，以及6組USB-C插槽。

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價格方面，報道指16吋MacBook Pro售2399美元起（港幣約1.9萬元），與目前15吋MacBook Pro相若。

這消息最快今晚（11月13日晚／14日凌晨）就知曉真偽，大家準備好了嗎？