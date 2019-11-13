Apple全新16 吋 MacBook Pro正式發布：Esc 鍵回歸、改換新種鍵盤

Macbook 系列又有新成員加入！Apple 剛剛就正式公布了全新型號的 Macbook Pro，就是傳聞了好一陣子的 16 吋屏幕版本。 今代 Macbook Pro 在設計上有頗多變化，除了一如傳聞中所指將屏幕改換成全新的 16 吋，鍵盤的鍵母亦由困擾 Apple 與用戶多時的 Butterfly Keyboard 蝶式鍵盤，變成了新式的剪刀式結構鍵盤，預料故障問題將會大大減低。

16 吋屏幕新版本 MacBook Pro 屬於 Retina 屏幕，解像度 3072x1920，像素密度達到 226ppi，最高亮度可以達到 500nit 尺寸上雖然非 Apple 最大屏幕筆電（從前還出現過 17 吋），但此屏幕卻是 Apple 迄今最大尺寸的 Retina 屏幕。

此屏幕除了高清，還支援 DCI-P3 廣色域標準的色彩顯示

鍵盤方面的改動，是今代另一值得提及的賣點所在。16 吋新 Macbook Pro 的鍵盤不再是過去兩年頻出問題的蝶式鍵盤，結構上變換回較舊式的剪刀式鍵盤，但鍵程增加至 1mm，據說可以提升打字時的手感，實際效果如何則仍有待實試。

在鍵盤的上方，依舊有 TouchBar，但左右兩方分別讓出位置予實體的指模掃描，以及徇眾要求回歸的實體 Esc 鍵

在處理規格方面，MacBook Pro 16 吋版本可以選配 6 核或 8 核的第 9 代 Intel Core i7／i9 處理器，最高時脈可以高達 5GHz，對比 4 核心的 15 吋 Macbook 快達 2.1 倍。此型號的 Macbook Pro 亦是首次加入 64GB RAM 的選項，專業用戶在處理高階 3D 影像或是剪片時，自然可以減少處理瓶頸。

在圖像處理方面，今代 MacBook Pro 就採用全新一代的 AMD Radeon 5000M 系列獨立顯卡，其制程為 7nm，而且最多可以選配 8GB VRAM，據說圖像處理效能可以比上一代提升 80％。

在改善處理效能的同時，Apple 也為這一代的 Macbook Pro 引入全新的散熱設計以及 Macbook 史上最大容量的 100Wh 電池，官方數據即可以支持此高清屏幕 Macbook 播放 11 小時的影片。

MacBook Pro 16 吋據說採用 Apple 歷來最先進的散熱設計，更大的風扇葉輪配備加長的扇葉，再配合更大的排氣口，令通風量增加達 28%；而散熱器同時增大 35%，帶來更大散熱量

新版本的 MacBook Pro 由即日起於 Apple 官方網站有售，配備 i7 處理器、512GB SSD 的基本型號售價為＄18,999，如果想進一步配置 i9 處理器及 1TB SSD，價錢則為＄21999，預計 11 月 23 日起就會開始到貨。