內地網民發現：雙 11 「減價」後淘寶貨品反而更便宜？

11月11日、即「雙 11」，乃近年淘寶網購的重點活動，在香港亦有不少人熱衷在此日消費；即使政府不斷強調經濟下行、網民又多番表示杯葛，香港依然在今年雙 11 出口榜中的第二名……人類身體還是很誠實。 不過在雙 11 完結後數日，就有內地網民發現訂單上的貨物，居然在翌日出現更便宜的價格！？

日前就有一名女子在查閱自己的購買紀錄時，偶然發現她在 11 月 11 日當日以 38 元人民幣購買的帽子與圍巾，竟然在 12 日降價至 26.9 元，足足便宜了三份之一，她憤而聯絡客服，但對方的回覆顯然不合其心意：

根據她與客服的對話內容，原定在 11 月 12 日有關產品會有「秒殺」活動，價錢比雙 11 更便宜，而且已經在頁面有預告，換言之就是指那位小姐沒有注意到。

在對話當中，客服方面有提到可以在貨物簽收之後再為其補上差價，不過有人就指這樣是存心欺騙消費者，為了讓大家注意，才會在微博上「分享經驗」。

目前仍然有不少淘寶貨品在做著「雙 11 返場優惠」，或許有比之前更便宜的貨品就潛藏在其中，各位不放心的話，都是查閱一下之前的交易紀錄吧！

雙 11 購物量之大，每年都有不少跟進消息，除了日前因火災而令數以十噸計的貨品被燒毀之外，歷年來也有不少貨不對辦的惹笑事，在等待收貨之際，各位不妨回味一下過往的爆笑事例，引以為戒：