【煙霧之城】3M口罩＋濾罐大特價兼免運費！Amazon有得賣兼送港

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修訂《逃犯條例》風波持續升溫，警方連月在多區發射催淚彈，所及之處包括人口密集的學校及住宅一帶等，更有機會吹入屋，即使不在街上，也避無可避。不少人都會戴口罩以防吸污染物，Amazon現有3M口罩特價優惠，或許是入手好時機。

小編在Amazon搜尋3M口罩，發覺不少款式都有減價，其中一款「3M半罩式可重複使用的呼吸器6200/07025（AAD），呼吸保護n M」，原定價17.69美元（港幣約138元），現售7.99美元至11.08美元（港幣63元至87元），視乎大小而定；若想加上濾罐，只須多付16.84美元（港幣約132元），即一套港幣200元左右。

（Amazon圖片）

其他減價3M口罩款式如下：（點下圖放大解說）

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不過提提大家，由於須購物滿49美元（港幣約384元）才有免運費優惠（運費十多元美金），意味可能至少要購買兩套才達到條件。

可能要買兩套才能免運費。（Amazon圖片）

不熟外國購物網也不用擔心，其實本港網購網站如HKTVmall都有減價，3M半面罩式可再用呼吸防護器連濾毒罐，與Amazon同款式港幣388元就有交易。

（HKTVmall圖片）

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