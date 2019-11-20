Samsung Galaxy Note 10+推STAR WARS特別版　紅黑設計勁有型

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Samsung 突然宣佈，將於12月20日於香港推出 STAR WARS 版的 Galaxy Note 10+ ，建議零售價為1,300美元（折合約10,140港元）。

Samsung Galaxy Note 10+ STAR WARS 版無論機身外型設計及包裝都都以 STAR WARS 主題，機身將採用全黑及組邊設計，並配搭紅色 S PEN，機背上印有 SATR WARS 的 LOGO，機內的系統介面就附設獨家的STAR WARS 主題內容，例如Wallpaper、關機動畫、圖案及鈴聲等。至於包裝盒內，就會隨機附送金屬徽章及黑紅色的 Galaxy Buds。

Galaxy Note 10+ STAR WARS 版，於12月20日在澳洲、丹麥、芬蘭、法國、德國、香港、韓國、挪威、俄羅斯、西班牙、瑞典、土耳其、阿聯酋、英國及美國等地地區上市。

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【本文獲「Mobile Magazine」授權轉載。】

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