【星球大戰】台灣品牌TOAST推Star Wars手沖咖啡用品　宇宙級提神

星際大戰系列電影自從 1977 年開啟了全世界科技迷的想像，不管在電視上看了幾次重播的星際大戰，每回進入星際世界，總讓人意猶未盡，黑武士、 Luke skywalker、Han Solo、白兵（帝國風暴兵）、R2D2、C-3PO 等經典角色陪伴我們度過了許多時光，而今年年底，即將推出第九部曲的星際大戰，台灣品牌 TOASTA 與星際大戰推出聯名 H.A.N.D 手沖咖啡系列，以擁有簡約幾何造型的 H.A.N.D 系列為藍本，將金屬線材濾杯原本的紅銅色新增了霧黑色，展現未來科技感。

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而在圖案上，以復古美式漫畫風格，保留格點與線條的插畫、字型設計的筆觸與風格，仔細看圓形濾杯架上更繪製了千年鷹號的圖像，碟形的飛行器外觀剛好地與濾杯架行裝吻合，讓你在沖泡咖啡時有如翱翔飛行在 STAR WARS 的星際宇宙中。

TOAST x STAR WARS 星戰咖啡沖泡壺組 建議售價：NT$ 2,380（約HKD$ 600） 咖啡濾杯基本組 建議售價：NT$ 850（約HKD$ 214） 馬克杯 建議售價： NT$ 640（約HKD$ 160）

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