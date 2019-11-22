Apple Watch下一代將使用Face ID？新增鏡頭可以影相掃QR code

據外媒最新報導，蘋果近期申請了多項Apple Watch設備的相關專利，其中透露了蘋果將在未來的Apple Watch中加入鏡頭，並且可能會引入Face ID系統，用於訪問敏感數據時的身份驗證。

同時，Apple Watch上搭載的鏡頭還將提供支持拍照、掃碼等多項操作。除此之外，專利顯示蘋果還將在Apple Watch中使用更加專業的新型傳感器，其中包括測量肌肉活動的肌電信號的傳感器，可以在用戶運動的過程中提供更加準確的數據和建議。

Apple Watch Series 5（Tomohiro Ohsumi＠Gettyimages/視覺中國）

另外，前段時間天風國際分析師郭明錤還在分析報告中表示，下一代Apple Watch的防水能力將高於iPhone。同時他還預測2020年Apple Watch的出貨量為 2500-2700 萬部，今年的出貨量為 2100-2300 萬部。

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【本文獲「中關村在線」授權轉載。】

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