小米手錶以似十足 Apple Watch 的造型，成為小米CC9 Pro 外發布會上另一焦點。作為小米首次「正式」推出的智能手錶，起用專門為 Wear OS 製作的 MIUI For Watch 介面，而且支援 eSIM 功能，似乎真的有心挑戰 Apple Watch 的地位。

小米手錶作為小米首次「正式」推出的智能手錶，可能會令不少朋友產生一些疑問，那麼大家熟悉的小米手環系列呢？其實小米手環雖然屬於智能穿戴裝置，不過並沒有像 Apple Watch、Wear OS 裝置等智能手錶的重點功能：好像安裝 Apps、遙控操作手機更多功能，或者獨立於手機使用時能提供的操作。

小米手錶設有方形的 AMOLED 錶面，外型跟 Apple Watch 非常相似。（區慶威攝）

今次小米手錶選擇以 Google 的 Wear OS 作為平台，並設計專用的 MIUI For Watch 手錶介面，除了支援市場上本來已經存在的 Wear OS Apps 之外，更與支付寶、QQ、航旅縱橫等 Apps 合作，例如航旅縱橫就可以在小米手錶上作登機證之用。另外，小米更為小米手錶加入自家小愛同學語音助理功能，而且更可以利用 NFC，支援中國 12 種公共交通工具儲值卡、253 個城市搭乘交通工具之用。

小米手錶支援 eSIM 功能，可以獨立於手機使用，上網、通話都不成問題。手錶另外支援衛星定位，而且設有 6 軸感應、HRM 心率感測、指南針及氣壓計，配合運動 App Firstbeat 使用，可以分析多達 30 種運動數據。

小米手錶功能速試（按圖放大）

小米手錶跟 Apple Watch 一樣，設有 44mm 的正方形 AMOLED 錶面，同樣支援 Always On Display 常亮功能，續航力更達 36 小時，電池似乎比 Apple Watch 更加耐用。雖然未知香港小米會否引入小米手錶，不過手錶以 Wear OS 運行的關係，相信要在香港市場推出應該問題不大，不過現時中國市場的一系列合作功能，好像支付寶付費，或者以 NFC 作交通工具付款等功能，相信就未必會在香港市場出現。



小米將會在 12 月中正式在中國推出，普通版定價人民幣 1,299 元（約港幣 $1,408），設有典雅黑、科技銀兩種配色可供選擇；另外藍寶石錶面的尊享版定價人民幣 1,999 元（約港幣 $2,278）。