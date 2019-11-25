AirPods Pro暢銷遠超預期　彭博：出貨量高一倍達6千萬對！

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AirPods Pro正式引入降噪功能、通透模式和入耳式設計，比上代更像一對完整真無線耳機。彭博社 Bloomberg最新報告引述「熟悉Apple生產計劃人士」的消息指2019年AirPods系列出貨量預計將比去年翻一倍，達到6000萬對。

彭博社 Bloomberg報導，Apple的AirPods在2019年的出貨量將比去年多一倍，達到6千萬對。如此顯著的同比增長，部份可以歸因於新出品AirPods Pro的需求「遠遠高於預期」。

AirPods Pro正式引入降噪功能、通透模式和入耳式設計，比上代更像一對完整真無線耳機。（Apple）

彭博引述消息人士稱，售價249美元（香港售港幣1,999元）的AirPods Pro需求超出了預期，迫使Apple的組裝合作夥伴克服產能和技術等限制。多間供應商正在爭奪AirPods Pro耳機的製造業務，即使當中有廠商的組裝技術水平仍需提高。

AirPods Pro官方靚相一覽：

AirPods於2016年12月首次發布，甚受歡迎。Apple將AirPods銷量跟旗下的可穿戴裝置、家用裝置和配件類產品的銷量合併計算。此類別的收益在Apple第四財季（Q4）達到了65億美元（約507億港元）。

Apple今年3月推出了加入H1芯片、免提Siri和可選無線充電盒的新版AirPods。10月份的AirPods Pro正式提供了降噪、透明模式等更貼近眾多品牌真無線耳機的功能。

AirPods官方靚相一覽：

在11月黑色星期五（Black Friday）、12月數碼星期一（Cyber Monday）至聖誕節，AirPods Pro的需求繼續有增無減，Apple的產能或許難以跟上如此龐大需求。據知美國大多數零售商都已向Apple要求支撐數星期的AirPods Pro補貨，發貨量估計很快就會超過假日購物季節。

AirPods／AirPods Pro／Sony 耳機評分（點下圖放大解說）

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