1MORE E1026BT-I真無線藍牙耳機　3大繽紛新配色．機仔細低音靚

1MORE E1026BT-I 真無線藍牙耳機 CP值高又好戴，銷情一直出色；近期加推香檳金、Tiffany綠、粉紅 3款漂亮新色，一改黑色單調感，連女生用家也不放過。

周杰倫都有投資的耳機品牌1MORE，其真無線耳機 1MORE E1026BT-I 推出時，當時只有黑色版本，整體感覺是相當之男性化和「開工機」，鵝卵石型很中性，但亦可以說無個性，不過因為性價比實在太好，仍然在港台兩地大熱賣！後來廠商再根據市場反應、分析1026的優點：它機身尺寸適中、輕身貼耳防漏音，音質在睇片、聽歌、講電話方面取得高平均值，頗適合用來打女生市場，於是開始推出香檳金（這一款連男性都合用）、Tiffany綠以及最新的粉紅色。

1MORE E1026BT-I真無線耳機 各$699（鍾世傑 攝）

在1MORE E1026BT-1的電鍍機面底下，其實大有文章！金屬機身以至電鍍機面，原來都會影響接收，所以廠方就使用高成本的NCVM真空鍍層，不單防汗也不易褪色，且因為不鍍電，不會對訊號帶來干擾，而在「紅紅綠綠」的機身中，1026使用「激光直接成形」LDS天線，接收比一般天線好，又增加了藍牙訊號傳輸面積，所以左右耳之間很少斷線。

它支援藍牙5.0，最新Qualcomm晶片針對android陣營的aptX、以及iOS的AAC兩方面都有好表現，6.5小時續航能力合理，配蛋型充電盒，足夠用24小時；而且快充性能亦好，15分鐘已可補充3小時電量，相當實用。

E1026BT-I 使用藍牙5.0 Qualcomm晶片，「激光直接成形」LDS天線，增加天線傳輸面積，改善左右耳之間斷線問題。

E1026 電力可使用6.5小時，配合鵝卵石型的充電盒，足夠用24小時；而且快充性能亦好，15分鐘已可補充3小時電量。（鍾世傑 攝）

+ 2

最後講講音色，為了做細機身，一般真無線都會使用動鐵耳機，換來低音薄如紙的問題，但1MORE E1026BT-I 腳跟近2K定價的Sennheiser、Sony一樣使用動圈單元，而且是相當巨型的7mm鈦金屬複合震膜動圈，低音強勁、人聲亦都夠實淨。

1MORE E1026BT-I使用7mm鈦金屬複合震膜動圈，低音強勁、人聲亦都夠實淨。

一般只會過千元款式如Sennheiser、Sony才會使用動圈單元，1MORE E1026BT-I 六九九照用。