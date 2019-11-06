Beats Solo Pro耳罩式主動降噪無線耳機試玩　勢成新一代潮物指標

蘋果新耳機AirPods Pro一出舉世驚艷，令早它幾個月面世的同門Powerbeats Pro落後了一點，但不打緊，Beats廠方並未停下腳步，於耳罩式耳機市場再創高峰推出全新Beats Solo Pro，勢必成為新一代潮物指標。其正式上市日期是11月21日，而我們有幸經由Beats掌舵人Luke Wood之手，搶先一試新產品的體驗。

Beats總裁Luke Wood日前再度訪港，並帶同Solo Pro會見傳媒。一系列新品耳機6種顏色極之搶眼，原來當中3款更是由美國神級潮人Pharrell Williams參與設計，Luke笑說就算不用他介紹，大家都能看得出深藍色、淺藍色及紅色這3款最突出的就是出自Pharrell之手。此外，Solo Pro還有黑色、象牙白和灰色選擇，Luke指雖然這些配色名字很正常，但其實每次新品他們所起用的色調都是因應物料不同而重新設計，因此可說是全新的色彩，總有一款能迎合用家所求。

全新Beats Solo Pro無線耳機共有6色選擇，將於11月21日上市。（胡劍威攝）

Beats Solo Pro和蘋果產品完美連結，同時也支援Android裝置。

打從第一代開始，Beats Solo系列就成為年輕音樂愛好者的心水潮物，官方數字指至今已完售出3000萬對，人人都掛一個在身上。而來到Solo Pro可說集百家大成，它擁有Solo系列一貫的人體工學結構，又承接了Beats Studio3 Wireless的無線技術，更有Powerbeats Pro一樣的Apple H1晶片驅動，換言之Solo Pro跟AirPods Pro同樣能使用與iOS連接的多項功能例如「Hey Siri」，而在蘋果產品外Solo Pro還對應Android裝置。

Beats總裁Luke Wood再度訪港介紹新產品。

「b」字頭第一代Beats Solo系列多年來也是潮人心水耳機。（胡劍威攝）

實試降噪效果

不論是AirPods Pro還是Sony WH-1000XM3都為無線耳機帶來了主動降噪的課題，Solo Pro要走在時代尖端自然也不能忽略此功能，今次搶先試玩我們也很關注其搭載的主動降噪（Pure Adaptive Noise Cancelling／Pure ANC），耳機連接iPhone後基本設定和AirPods Pro相似，也能於藍牙選項中開關降噪功能，而機身操作上只要按一下實體鍵便能切換降噪和穿透模式，Luke表示他對實體鍵有點執著，因此沒把耳機做成輕觸式操作，反而保留實體鍵，實際使用後Solo Pro的機身按鍵感覺也十分方便和就手。

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+ 6 + 5 + 4

至於降噪效果，我們在經過公園、地鐵及餐廳場景下的試聽，發現噪音阻隔非常理想，切換降噪和穿透模式的分別也很明顯，而耳罩式設計相對入耳式耳機，於開啟降噪時不會有耳鳴和頭暈的感覺，其淡出淡入效果切換時也十分舒適，讓用家可以投入個人音樂世界，同時又能隔絕街上的「煩音」，於需要聆聽環境聲時也不必拿下耳機。由於時間有限，今次只是初步試玩Solo Pro基本功能，有關聽歌和其他功能日後我們會送上詳細評測，敬請留意。