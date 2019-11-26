Black Friday 智能手錶劈價！Fossil Sports 減至六折可考慮

撰文：蔡浩騰
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【Black Friday精選優惠】運行 Wear OS 的 Android 手錶近年銷量一般，全因在功能未能達標（與不斷進步的 Apple Watch 相比真的有差）的同時價錢偏高，動軏要＄2000～3000 以上，的確令人卻步。
如果因為價錢對 Wear OS 手錶抱持觀望態度的用戶，或者可以把握即將到來的 Black Friday，近年仍然留在這一片市場的 Fossil 就率先進行減價，而且減得不少。
今次 Fossil 的減價項目主要集中為其 Wear OS 智能錶中較平價的 Fossil Sport，原價為＄275 美元，Black Friday 期間正做 6 折優惠，減至＄165 甚至＄149 美元就有交易，換算為港幣不過是＄1200～1300 左右，作為參考，同樣的型號在香港取價約為＄2400～2800。
Fossil Sport 最大賣點在於其輕便且形象年輕的膠帶設計，備有合共 13 個色系及 41mm / 43mm 尺寸選擇
另外一些傳統非智能鋼錶亦有在同時減價，最低＄79 美元就有交易
今次的 Fossil Black Friday 減價幅度與項目皆吸引，不過只限於在美國的 Fossil Store 官方網上商店進行（其他地區 Store 如最鄰近香港的日本 Store 都有價減，但減價幅也明顯不及美國 Store），故如果想要用此優惠價購買 Fossil Sport 手錶，就要找朋友或代購服務幫忙了，幸而智能錶的體積小，運費方面應該不用擔心的。