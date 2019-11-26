Black Friday 智能手錶劈價！Fossil Sports 減至六折可考慮

【Black Friday精選優惠】運行 Wear OS 的 Android 手錶近年銷量一般，全因在功能未能達標（與不斷進步的 Apple Watch 相比真的有差）的同時價錢偏高，動軏要＄2000～3000 以上，的確令人卻步。

如果因為價錢對 Wear OS 手錶抱持觀望態度的用戶，或者可以把握即將到來的 Black Friday，近年仍然留在這一片市場的 Fossil 就率先進行減價，而且減得不少。