Harry Potter隱形斗篷將面世？加拿大新物料讓人完美隱形

【Harry Potter隱形斗篷將面世？】隱形這種逆天技術終於都出現了！加拿大軍事偽裝和材質技術公司Hyperstealth，開發能夠令物體隱形的特殊物料「量子隱形」（Quantum Stealth），像玻璃但薄如紙，可以彎曲且成本低廉，看來哈利波特般的隱形斗篷即將面世了。

坊間經常聽到「隱形」戰機、或香港警隊的「隱形」戰車，但其實兩者的「隱形」，都並非真正意義上的「隱形」，其中前者是避開雷達偵測，後者則只是無標識的警隊車輛。

不過Hyperstealth開發的「量子隱形」，可謂與「隱形」非常接近。

（影片截圖）

「量子隱形」原理是透過彎曲光線，製造出看不見背後事物的死角，如同隱形。

↓↓↓以下看看「量子隱形」效果↓↓↓（點小圖放大看）

+ 8 + 7 + 6

「量子隱形」毋須額外電力，任何環境、季節、時間都可以使用，即使紅外線、紫外線和熱光譜，都無法偵測。

惟「量子隱形」暫未十全十美，如果物體離它太近、太遠或是太長，都會影響效果。

Hyperstealth解釋，「量子隱形」與透過水瓶看東西一樣，若物體和水瓶拉長到一定距離，就會開始變形，圖像也會左右翻轉。

Hyperstealth已申請專利，準備運用在軍事裝備上，例如覆蓋戰車躲避偵測等，未知會否商業化。