傳警轉用中國製催淚彈後首次　環保署終公布10月二噁英數據

修訂《逃犯條例》風波持續升溫，警方連月在全港多區發射催淚彈，而警方10月起被指改用中國製催淚彈並會釋出二噁英，環保署則遲遲未公布10月的二噁英數據，一度引起質疑。至今日環保署終公布了10月二噁英數據。

翻查環保署「空氣質素健康指數」網頁，其空氣質素報告會提供今年香港中區／西區及荃灣區的二噁英含量。惟由於日前環保署仍未更新10月數據（即警方被指開始使用中國製催淚彈的月份），一度引起公眾憂慮環保署是否隱瞞。

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HK01記者今午瀏覽環保署網頁，發現環保署終於更新了10月數據，詳情可看下圖：（點小圖放大看）

環保署﹕過去三年二噁英濃度低於安大略省

環保署日前回覆指，1997年年中起在位於西營盤社區綜合大樓的中西區監測站及位於荃灣雅麗珊社區中心荃灣監測站，開始定期監測空氣中的二噁英。

環保署又說，雖然本港沒有空氣中二噁英濃度指引，但過去三年本港錄得的二噁英濃度數據，遠低於加拿大安大略省的二噁英日均指標（每立方米0.1皮克）和日本年均指標（每立方米0.6皮克）。

不過有一點值得注意，環保署位於中西區及荃灣的二噁英監測站，遠離示威頻繁地帶，未必能完全反映相關地區二噁英情況。

過量攝入二噁英有何徵狀？

人類會透過食物、食水、空氣和皮膚接觸等途徑攝入二噁英，而二噁英是脂溶性，不易分解，因此多積聚在脂肪組織，並沿食物鏈由植物到動物，再由動物到人類，逐漸富集。

人類如攝入大量二噁英，可引致氯痤瘡、皮膚出疹及變色等皮膚病和體毛過多。長期攝入二噁英則牽涉免疫系統、生殖功能、內分泌系統及發育中神經系統損害，一些研究亦發現二噁英與人的糖尿病、甲狀腺功能異常和心臟病有關 。

口罩無用？

面對二噁英，其實一般口罩作用不大，有醫生就建議可以戴活性碳口罩。

(網上圖片)

不過最好的預防方法，還是盡量遠離受二噁英污染的地區。

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