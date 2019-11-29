有雞先定有蛋先？6.1億年前化石露玄機　千古謎題終有答案！

「有雞先還是有蛋先？」這個千古之謎，或者可以在一塊6.1億年前的化石中找到答案！

中國科學院南京地質古生物研究所，與英國布里斯托（Bristol）大學、瑞典自然歷史博物館以及瑞士光源的同行合作，在中國貴州甕安生物群 ── 一個距今6.1億年的特異埋藏化石庫中找到名叫「籠脊球」化石。

（網上圖片）

中國科學院南京地質古生物研究所研究員殷宗軍表示，「籠脊球」整體呈球形，直徑不到1毫米，保存了精美的多細胞結構↓↓↓（點小圖放大看）

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研究發現，它們在一個充滿母源營養物質的厚壁囊包中發育，過程非常類似動物的單細胞近親（比如中生黏菌蟲ichthyosporeans），但比動物的單細胞近親更複雜，因在胚胎發育過程中，出現了有規律的細胞遷移和重組，這些細胞行為和動物原腸胚的細胞遷移重組行為非常類似，表明動物胚胎特有的發育機制，在動物化石紀錄大量出現之前至少4000多萬年前，便已經準備好了。

如果我們將動物比喻成一隻雞，那麼複雜的胚胎發育過程就是孵化出小雞的蛋，它橋接了動物的單細胞祖先和動物多細胞祖先之間的鴻溝。

殷宗軍稱，「籠脊球」化石的發現顯示，孵化出動物這只「小雞」的「蛋」在6.1億年前就已經出現，換言之，「籠脊球」化石記錄了動物從單細胞祖先向多細胞祖先演化的關鍵一步，為真正有細胞和組織分化動物的出現奠定了生物學基礎。

概要圖。（網上圖片）

按上述推論，簡單來說，就是先有「蛋」才有「雞」。相關研究成果於《細胞》集團子刊《當代生物學》（Current Biology）上發表。

其實「有雞先還是有蛋先？」這問題存在已久，「雞先」和「蛋先」的支持者一直爭持不下。過往有科學家以理論推測，由於形成蛋殼過程必須提供蛋白質，故結論是「先有雞才有蛋」，至於信何者說法，大家可自行斟酌。