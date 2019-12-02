銅鑼灣隨時Walk-in免費Set頭！實試Dyson美髮造型服務

聖誕又新年，一個接一個的party、約會，未必有時間每天花好幾小時去整理頭髮。最近Dyson Beauty Lab體驗店落戶銅鑼灣Time Square，可以直接落去店面（或預約），店內髮型顧問會免費提供美髮造型服務，落街去玩前花半小時，整靚個頭都好easy。

Dyson早前於銅鑼灣Time Square地庫二層設立了Dyson Beauty Lab體驗店，除了可以在店內購買最新產品外，更可以免費預約體驗Dyson Airwrap造型器及Dyson Supersonic風筒，享受美髮造型服務。

呀脆今次就實地試用美髮造型服務，直接walk-in於店內體驗美髮造型服務，一坐底便有專業美髮造型師，利用Dyson Airwrap造型器為呀脆的長直頭髮設計新造型。由原本一堆亂糟糟的頭髮，只需15分鐘便可以吹出一頭漂亮的捲髮。

現場花絮（點下圖放大）

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呀脆實試Dyson美髮造型服務 前／後對比（點下圖放大）

店內除了可以免費體驗Dyson Airwrap造型器及Dyson Supersonic風筒外，更可以在店內購買一些獨家產品套裝，如Dyson Supersonic風筒的柔和風咀配件、風筒連底座的套裝。而且店內購物更會額外附送一套兩件的按摩髮刷及直髮梳。