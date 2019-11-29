Dyson 產品如何達到國際標準？出廠前原來要過3關！

以吸塵機而廣為人知的 Dyson，除了在產品上尋求突破，在測試方面亦不斷革新。Dyson 在馬來西亞的研發部門設有多個獨有測試室，另外更專門應對國際標準檢測的實驗室。到底一件產品要經過什麼實驗才能到達大家手上呢？等呀脆帶大家了解一下。

Dyson 位於馬來西亞的研發中心。魏雪筠 攝)

來到 Dyson 馬來西亞基地，首先闖進的是一個佈滿隔音綿，再加上半圓設計的鋼線蓋實驗室，除了帶點神秘感，這裡還安靜得連心跳聲也能聽到。

其實這個是聲學實驗室（Acoustics Lab），隔音綿凹凸設計貼滿牆面和天花板上，環境雜音因而可降至 17 分貝，令到測試更為準確。測試過程中，他們會把產品放在正中央，再利用「all-rounded」設置的10個咪，找出產生噪音零件和位置，以進行改良。

「收到，收唔到唔係靠彩數」，來到這間電磁兼容性實驗室( EMC Lab )，就是要測試產品的電磁場，以確保其磁場不干擾其他電子設備。

實驗室外牆是鋼製，能夠對任何外界電磁波形成阻礙，內牆上也鋪上3層阻隔材質，分別是黑色的金屬養化物、藍色的海綿、白色的發泡膠，進一步吸收機器產生的電磁波能量，令到室內的天線可更準確收集數據。

關關難過關關過， Dyson 產品在出產前還要經歷一連串嚴苛的試驗：機械測試 （Mechanical Testing），而且更是產品任何一個部件也需要接受「挑戰」。就以Dyson 的吸塵機為例，測試會把吸頭用力放在地板上，以模擬用家每次使用時的動作，重覆測試 6000次，確定吸頭往地板拍下仍可正常運作。產品的使用過程以外，運輸過程和包裝方面亦逃不過殘酷的耐久測試，產品從工廠出貨，再送到用家手中的過程，都是透過 Mechanical Testing 來確保貨品完整和耐用。