Dyson Pure Hot Cool 風扇空清機點解咁勁？直擊研發部睇佢點誕生

香港近月多區的空氣質素差到「爆錶」，市民連呼吸也對身體帶來無形負擔。已發展風扇業務十年的 Dyson，考慮到空氣污染問題遍佈全球，近年致力於潔淨空氣的任務，透過先進科技，打造知名的「Pure Hot Cool」三合一系列空清機。但究竟背後是如研發呢？今次宅民黨呀脆帶大家直擊 Dyson 位於馬來西亞的研發中心。

Dyson 最新推出的 Pure Hot Cool Cryptomic 風扇空氣清新機，表示連甲醛都能阻隔，其背後原理是什麼？原來為了測試空氣清新機的過濾功能，Dyson 除了沿用傳統美國標準測試 - CADR (潔凈空氣量輸出比率測試 )，亦採用自家首創的「POLAR」的淨化均勻度實驗室測試。整個測試室模擬了一個現代家庭的中等大小客廳尺寸，面積約27平方米。房內一角放置空清機，另一角則是排放模擬污染物的機械，所排放的微粒子約為 PM 0.1 – 1，比日常可見到的微粒更要微細。POLAR 測試特別之處，是比只有單一感測器的 CADR 測試再增添多8個，並平均設置各感測器於房內的角落，以更有效及「家居化」地收集有關數據。

一部表現優異的空清機，也要配合耐用的濾網，同樣由 Dyson 開發的 VOC 揮發性有機化合物測試，可以說是完美表現出 Dyson 空清機濾網的效能。進入這測試室，真是要抱著「明知山有虎，遍向虎山行」的心態，因為這間房是充滿煙味。整個測試會不間斷進行3天，以每次燃點5枝香煙的方式，模擬空氣污染極為嚴重的環境，濾網便猶如過濾了一年的空氣般，研究人員會在約每半小時紀錄濾網過濾的情況，而這測試則說明了 Dyson 的濾網，的確最少有一年壽命。

空氣污染是世界上第四大導致過早死亡的主要原因，每年約造成700多萬人死亡，世界衛生組織亦把空氣污染，列為2019年全球健康必須面對的十大威脅。Dyson 環境管控品類總監 Charlie Park 強調，Dyson 是一家解決問題的公司，而世界各地也正面對不同源頭的空氣污染，「在英國，最擔心的是夏天花粉症，因為會引起許多過敏症狀；在中國，主要是工廠的污染；在新加坡，則要擔心鄰國印尼，燃燒林木所造成的空氣污染。」Dyson 期望出產的產品，可以應用於全球及解決用家家居問題。

Dyson 環境管控品類總監Charlie Park表示，Dyson 期望出產的產品，可以應用於全球及解決用家家居問題。

在產品或是測試上，Dyson 除了突破坊間的要求，亦會設置符合國際標準的測試，以令其產品在市場標準以上，想了解更多 Dyson 如何「挑戰」國際標準，便要按此看看了！