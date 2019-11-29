Dyson Pure Hot Cool 風扇空清機點解咁勁？直擊研發部睇佢點誕生

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

香港近月多區的空氣質素差到「爆錶」，市民連呼吸也對身體帶來無形負擔。已發展風扇業務十年的 Dyson，考慮到空氣污染問題遍佈全球，近年致力於潔淨空氣的任務，透過先進科技，打造知名的「Pure Hot Cool」三合一系列空清機。但究竟背後是如研發呢？今次宅民黨呀脆帶大家直擊 Dyson 位於馬來西亞的研發中心。

Dyson 最新推出的 Pure Hot Cool Cryptomic 風扇空氣清新機，表示連甲醛都能阻隔，其背後原理是什麼？原來為了測試空氣清新機的過濾功能，Dyson 除了沿用傳統美國標準測試 - CADR (潔凈空氣量輸出比率測試 )，亦採用自家首創的「POLAR」的淨化均勻度實驗室測試。整個測試室模擬了一個現代家庭的中等大小客廳尺寸，面積約27平方米。房內一角放置空清機，另一角則是排放模擬污染物的機械，所排放的微粒子約為 PM 0.1 – 1，比日常可見到的微粒更要微細。POLAR 測試特別之處，是比只有單一感測器的 CADR 測試再增添多8個，並平均設置各感測器於房內的角落，以更有效及「家居化」地收集有關數據。

一部表現優異的空清機，也要配合耐用的濾網，同樣由 Dyson 開發的 VOC 揮發性有機化合物測試，可以說是完美表現出 Dyson 空清機濾網的效能。進入這測試室，真是要抱著「明知山有虎，遍向虎山行」的心態，因為這間房是充滿煙味。整個測試會不間斷進行3天，以每次燃點5枝香煙的方式，模擬空氣污染極為嚴重的環境，濾網便猶如過濾了一年的空氣般，研究人員會在約每半小時紀錄濾網過濾的情況，而這測試則說明了 Dyson 的濾網，的確最少有一年壽命。

空氣污染是世界上第四大導致過早死亡的主要原因，每年約造成700多萬人死亡，世界衛生組織亦把空氣污染，列為2019年全球健康必須面對的十大威脅。Dyson 環境管控品類總監 Charlie Park 強調，Dyson 是一家解決問題的公司，而世界各地也正面對不同源頭的空氣污染，「在英國，最擔心的是夏天花粉症，因為會引起許多過敏症狀；在中國，主要是工廠的污染；在新加坡，則要擔心鄰國印尼，燃燒林木所造成的空氣污染。」Dyson 期望出產的產品，可以應用於全球及解決用家家居問題。

Dyson 環境管控品類總監Charlie Park表示，Dyson 期望出產的產品，可以應用於全球及解決用家家居問題。

在產品或是測試上，Dyson 除了突破坊間的要求，亦會設置符合國際標準的測試，以令其產品在市場標準以上，想了解更多 Dyson 如何「挑戰」國際標準，便要按此看看了！

Dyson 產品如何達到國際標準？出廠前原來要過3關！
【Black Friday】Amazon優惠週4個購物小貼士　必買Dyson、Apple
dyson Airblade 9kJ 乾手機 高速風刀極快乾手兼防菌過濾
Dyson Pure Hot Cool Cryptomic 到港 新濾網幫舊機升呢
Dyson Pure Hot Cool Cryptomic 全新風扇空氣清新機甲醛都清到？
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。