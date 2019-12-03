Apple 2019 年度最佳遊戲、應用出爐：新增 AppleTV、Arcade 獎項

Apple 每年年尾都會頒發年度最佳 Apps 及遊戲獎項，以表揚優質開發者為社群作出的貢獻。而今年就較為特別，事關 Apple 今年就按平台區分了獎項，iPhone、iPad、Apple TV 以至 Mac 上都有其年度最佳的應用及遊戲。

Apple 2019 年度 Apps 趨勢：讓用家說故事

網路文化近年注重個人化內容，今年在 App Store 上亦有大量讓用戶由零開始說故事、表達自己的 Apps，不論是 iPhone、iPad 的年度精選 Apps，都圍繞著此一主題。

iPhone 2019 年度最佳 App －《Spectre Camera》（售價 2.99USD）

iPhone 2019 年度最佳 App －《Spectre Camera》

《Spectre Camera》是一款結合了人工智能的長曝相機應用，利用長時間曝光，除了可以拍到絲滑水流、夜間光軌，《Spectre Camera》更可以運算出沒有人、車的美麗風景照。

《Spectre Camera》是一款結合了人工智能的長曝相機應用

iPad 2019 年度最佳 App －《Flow by Moleskine》（免費）

iPad 2019 年度最佳 App －《Flow by Moleskine》

Moleskine 這個記事簿品牌相信在愛好手寫的用戶群組中無人不曉，今年他們推出的《Flow by Moleskine》就主打無限延展的記事空間，而且內置大量不同的筆觸效果供選擇。此 App 不論是 iPhone、iPad 皆可使用，但在屏幕較大、甚至支援 Apple Pencil 的 iPad 當然更為實用。

事實上，《Flow by Moleskine》已非第一次獲得 Apple 的編輯精選獎項，在半年前隨 WWDC 大會舉行的 Apple Design Awards，《Flow by Moleskine》已經榜上有名。

Apple TV 2019 年度最佳 App －《The Explorers》（免費）

Apple TV 2019 年度最佳 App －《The Explorers》

《The Explorers》內含成千上萬不同景點的高清影片以及相片庫存，內容由世界各地不同的科學家、攝影師、藝術家提供，終極目標是要建構一個 8K HDR 的地球影片資料庫。

此 App 不論是 iPhone、iPad、Apple TV 都可以用到，但講到欣賞高清內容，Apple TV 的確是更佳的選擇。

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Mac 2019 年度最佳 App －《Affinity Publisher》（售價 34.99USD）

Mac 2019 年度最佳 App －《Affinity Publisher》

《Affinity Publisher》是一款專業排版軟件，可以提供專業級的文字、圖像處理的同時，售價比起業界對手相宜得多，直接降低了內容創作者的門檻。

Apple 2019 年度遊戲趨勢：大作重生

潮流興復刻，在遊戲界也不例外，今年度不少經典大作都以重製方式回歸，在 Apple 的平台也不例外，即使是全新的作品，其操作模式與表達手法都不難見到前人的影子。

iPhone 2019 年度最佳遊戲 －《Sky: Children of Light》（免費）

iPhone 2019 年度最佳遊戲 －《Sky: Children of Light》

由《風之旅人 Journey》的開發商 thatgamecompany 開發的新作《Sky: Children of light》，畫面繼續其簡約風格，全遊戲以觸控式直感操作為主軸，並最多可以支援 8 人同時遊玩。

iPad 2019 年度最佳遊戲 －《Hyper Light Drifter》（售價 4.99USD）

iPad 2019 年度最佳遊戲 －《Hyper Light Drifter》

《Hyper Light Drifter》乃一款 2D RPG 動作遊戲，畫面為 8-bit、16-bit 的舊時代遊戲風格，而俯瞰式視角的操作亦被認為是向《Legend of Zelda 薩爾達傳說》、《Diablo》等大作致敬。

Apple TV 2019 年度最佳遊戲 －《Wonder Boy: The Dragon's Trap》（售價 58HKD）

《Wonder Boy: The Dragon's Trap》乃是 1989 年經典橫向動作遊戲的重製版本，2017 年由獨立團隊從 Sega 手上買回版權製作。

《Wonder Boy: Dragon's Trap》製作人 Omar Cornut

製作人 Omar Cornut 本身是《Wonder Boy》的遊戲 Fans，為了讓玩家可以重溫原作，特別設計了隨時切換新舊版本的功能，只要按一個鍵，1989年的畫面與音效便會立刻重現眼前。

只要按一個鍵，1989年的畫面與音效便會立刻重現眼前

Mac 2019 年度最佳遊戲 －《GRIS》（售價 9.99USD）

《GRIS》為一款以超唯美風格設計的橫向動作解謎遊戲，每一幀畫面都像在畫冊中截取下來一樣，Apple 方面又提到遊戲中從沉重哀痛回復的深義，屬於療癒系的獨特遊戲，此前已經獲獎無數，Apple 的年度獎項為其再添一筆。

Apple Arcade 2019 年度最佳遊戲 －《Sayonara Wild Hearts》

《Sayonara Wild Hearts》是今年 Apple 推出的遊戲訂閱服務 Apple Arcade 推出時的護航作品之一，遊戲風格迴異於其他作品，以音樂帶動玩家在不同的視覺衝擊中穿梭，是一款即使看完影片都不太知道在玩甚麼的獨特作品。

2019 年遊戲趨勢：重新構想賣座大片

這一年，全球各地的遊戲開發者為 iOS 帶來了眾多全球知名的品牌，流行作品如《Mario Kart Tour》(Nintendo)、《Minecraft Earth》(Mojang)、《Pokémon Masters》(DeNA Co)、《Dr.Mario World》(Nintendo)、《夢幻模擬戰》(GameBeans)、《King of Fighters ALLSTAR》(Netmarble)、《Warhammer: Chaos & Conquest》(Tilting Point) 以及《Call of Duty: Mobile》(Activision Publishing) 不僅只是重製版本或致敬之作，他們更是讓遊戲史上眾多最受喜愛系列開發新生原創作。