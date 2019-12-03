【中國監控進化】買手機要人臉辨識　加強網絡管制　KOL要擁護黨

【中國手機監控】中國12月起加強手機用戶監控，用戶註冊新手機時，需要掃描臉部，以便核實中國數以億計互聯網用戶身份，形容是「保障公民網絡空間合法權益」。中國又加強監控網絡內容，明年1月1日起實施。

加強手機用戶監控

新規定已於12月1日起實施。其實以往中國民眾到電信商買手機或簽新約，都需要出示身份證並現場拍照留存，今次則進一步掃描臉部，以便透過人臉辨識系統，驗證用戶和本人是否符合。

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雖然9月宣布法規時，中國媒體沒有太多報道，但不少網民在微博表達憂慮，「人們受到愈來愈嚴格的監控」、「他們（政府）在害怕什麼？」、「以前，盜賊知道你的名字，以後他們會知道你的長相」。

也有網民認同政府做法，形容是「技術進步」。北京師範大學法學教授劉德良形容「技術是中性的」，需要規管的是使用者，對於人臉辨識技術不能消極看待，否則會阻礙科技進步。

加強監控網絡內容

中國加強監控網絡使用者。（資料圖片/視覺中國）

除了手機用戶，互聯網亦是中國加強監控目標之一。中國國家互聯網資訊辦公室、文化和旅遊部、國家廣播電視總局制定《網路音視頻資訊服務管理規定》，稱為保護公民、法人和其他組織合法權益，以及維護國家安全和公共利益，明年1月1日生效。

根據規定，網絡音視頻信息服務提供者和網絡音視頻信息服務使用者，利用基於深度學習、虛擬實境（VR）等新技術新應用製作、發布、傳播非真實音視頻信息的，應當以顯著方式予以標識，不得利用這些技術製作、發布、傳播虛假新聞信息，及要建立全面闢謠機制。違反規定的使用者若構成犯罪，會追究刑事責任。

引導網絡KOL擁護黨

其實在《網路音視頻資訊服務管理規定》發布通知前，中央統戰部微信公眾號「統戰新語」稱，中央統戰部長尤權指示要加強對「網絡人士」的思想政治引導，引導他們擁護中共領導、擁護社會主義制度；支持他們在輿論引導等方面發揮積極作用，努力把他們團結在黨的周圍。

根據文章，中共要加強統戰的網絡人士包含：

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大家在中國使用手機和互聯網時緊記要留意這些新規定，以免誤墮法網了！