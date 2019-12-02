掃地機械人增肺病風險？用10分鐘空氣污染物增6倍（附6招自保法）

數碼生活
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不少人都會使用掃地機械人清潔家居，但原來隨時惹病纏身！台灣室內環境品質學會研究發現，在密閉空間使用掃地機器人10分鐘，室內空氣污染物濃度將增加6倍，有機會引致多種疾病。專家針對此情況提出6點建議，助大家用得健康。

研究在一間15坪（約534呎）實驗室進行，其間關上冷氣與風扇，減低干擾。研究發現，在密閉空間中以吸塵器吸地，後方氣旋揚塵度高達13倍，而使用掃地機器人10分鐘後，室內空氣污染物質更比平時高出6倍。

更甚者，空氣污染物質增加意味更易引致肺部疾病。輔仁大學醫學院公共衛生學系副院長林瑜雯解釋，清掃時造成的揚塵有懸浮微粒（PM 10）與細懸浮微粒（PM 2.5），其中PM 10有機會被人體呼吸系統阻絕在外，PM2.5則會進入肺部肺泡區，更有75%會進入肺部深處，遂增加肺部疾病風險，也可能增加孩童呼吸道發炎、過敏、氣喘風險。

至於要如何避免暴露於空氣污染物中，林瑜雯、林口長庚兒童過敏氣喘風濕科主治醫師葉國偉與羅東博愛醫院副院長邱國欽各有建議，大致可歸納為以下6點，大家使用掃地機械人或吸塵器時要注意了。

↓↓↓以下6張圖，請點小圖放大看↓↓↓

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↓↓↓掃地吸塵機器人選購指南↓↓↓

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