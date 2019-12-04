Apple智能汽車又近一步？倒後鏡盲點投影至車窗專利獲批

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蘋果公司（Apple）正在研發名為「改善汽車側倒後鏡功能的系統」的專利，該專利可以將汽車盲點周圍區域的圖像投影到汽車的車窗、擋風玻璃或其他顯示屏上，這項技術也可能涉及面部識別技術。

蘋果公司在其專利背景中指出，車輛通常包含用於增強司機視野的倒後鏡。這些倒後鏡通過允許司機觀察包含車輛側面環境、後方環境來補充視野。

此前的報導強調了蘋果對製造智能汽車的興趣。今年4月，據稱這家科技巨頭正在與研發自動駕駛車輛傳感器技術的公司進行談判。

蘋果的自動駕駛汽車項目「泰坦計劃」(Project Titan)僱用了Google汽車團隊和特斯拉（Tesla）的前員工。蘋果今年1月份發表聲明：「我們在蘋果有人才濟濟的團隊，致力於自主系統和相關技術研發工作。我們仍然相信自主系統存在巨大的機會，蘋果有獨特的能力可為其做出貢獻，這是有史以​​來最雄心勃勃的機器學習項目。」

知名分析師郭明錤在一份備忘錄中預測，蘋果汽車可能會在2023年推出。自動駕駛汽車行業正在快速增長。2018年HTF市場情報報告預測，全球自動駕駛汽車市場可能以36%的複合年增長率擴張，到2023年全球收入將超過1730億美元。蘋果的智能汽車可能會在特斯拉和Uber等主要參與者加大自動駕駛努力的時候到來。

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【本文獲「中關村在線」授權轉載。】

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