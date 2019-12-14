iOS 13.3 代碼曝光 Powerbeats 4 耳機　將支援「喂 Siri」功能

近年真無線藍牙耳機掘起，Apple 的 AirPods 系列更是獨領風騷。而為了適合在進行運動時使用，亦有人仍會傾向入手掛頸式的藍牙耳機，當中較多人留意的，正是今次討論的 Powerbeats 系列。外媒在剛推出的 iOS13.3 更新中，從代碼找到 Powerbeats 4 字串，間接預告了將推出新的無線運動耳機。

Powerbeats 4 運動藍牙耳機

上一代的 Powerbeats 3 已是 2016 年推出，使用 W1 晶片﹑支援Fast Fuel 快速充電﹑長達 12 小時電池續航力，吸引到不少熱愛運動的人使用。根據外媒 9to5mac 報導，在 iOS13.3 代碼中找到 Powerbeats 4 的影子。參考 Powerbeats 3 的設計，預料 4 代同樣是掛頸式的「無線」規格，保留防水功能和高續航力，仍是專攻運動市場。

支援「喂 Siri」

在 iOS13.3 的字串中亦發現，Powerbeats 4 將會支援「Hey Siri」（喂 Siri）功能，用戶可以直接向耳機呼喚 Siri，預料操作和 AirPods /AirPods Pro 相若，大大提強耳機可控制的指令。同時，Powerbeats 4 也將使用最新的 Apple H1 晶片，應支援現時 AirPods Pro 部分功能（如利用語音助理閱讀訊息），也會比上一代會有更好的續航力，更方面運動期間使用。

預計 Powerbeats 4 的售價比 Powerbeats Pro 和 AirPods Pro 便宜，Powerbeats 3 也將會落架。目前未知確實的推出日期，喜歡運動藍牙耳機的朋友記得留意宅民黨後續的報道。

Powerbeats 3 官網（按此進入）

資料來源：9to5mac（按此進入）