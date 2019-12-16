似足Windows？中國推電腦系統UOS稱可取代Windows　有何特別？

英國《金融時報》上周報道，中國要求國內所有政府辦公室及公營機構，未來3年內全面移除外國品牌電腦設備及軟件。正當外界就中國電腦能否完全捨棄外國設備議論紛紛，國內多家作業系統企業聯合推出國產系統「UOS」，究竟介面酷似Windows的「UOS」，能否取代Windows和macOS等外國作業系統呢？

「UOS」全名「Unity Operating System」，籌備成員包括中國電子集團（CEC）、武漢深之度科技有限公司、南京誠邁科技和中興新支點。

（UOS官網）

介面似足Windows 可取代Windows？

「UOS」將支持龍芯、申威、飛騰、海思、兆芯和海光等國產處理器，介面似足Windows。

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內地媒體分析「UOS」介面與 Windows相似原因，「畢竟大家習慣了，對於合作伙伴而言上手非常快」，又否認「UOS」只是「換了個馬甲」，稱「UOS」開發團隊與合作伙伴針對內核、BIOS固件、編譯器、瀏覽器、圖形驅動等進行了深度開發，流暢度和穩定性獲得測試者們認可。

內地媒體又說，「UOS」能夠取代Windows，滿足使用者辦公、生活、娛樂需求。

「UOS」早前接受公測及開發者申請，計劃12月31日發布正式版本。不過由於「UOS」剛開發，應用商店仍是空空如也。

（cnBeta）

其實「UOS」籌備成員本身都有自己作業系統，例如中興有支點OS，深之度有Deepin Linux，南京誠邁科技則有悟空OS，今次合作目標是打造統一的作業系統，統一發布渠道、應用商店、UI、內核、文檔及開發介面，並採用開源社區方式吸引產業鏈上下游共同支援「UOS」系統，也會支援國內外各種CPU處理器。

金融時報：中國擬未來3年淘汰外國品牌電腦及軟件

根據英國《金融時報》報道，中國計劃2020年換掉30%外國電腦，2021年再換掉50%，2022年換掉最後20%，估計2000萬至3000萬部電腦被淘汰，惠普（HP）、戴爾（Dell）及微軟（Microsoft）等外國品牌將受到衝擊。

【反制美國？】金融時報：中國擬未來3年淘汰外國品牌電腦及軟件

英國《金融時報》報道，北京當局要求中國所有政府辦公室及公營機構，未來3年內全面移除外國品牌電腦設備及軟件。（新華網）

不過分析認為，中國想以本土作業系統取代外國品牌面臨困難，因能夠配合中國自製作業系統的軟體開發商不多，大部份軟體商產品都圍繞微軟Windows及蘋果macOS設計。未知今次國內企業聯合開發的「UOS」，能否協助達成這目標呢？