消委會認證！iPhone 11 Pro Max滿星　11 Pro、Galaxy Fold竟易爛

市面上手機種類繁多，消委會最新報告顯示，售逾萬元的蘋果（Apple）iPhone 11 Pro及三星（Samsung）Galaxy Fold耐跌撞能力較弱。而在16款測試的智能手機中，iPhone 11 Pro Max是唯一獲得滿星5星總評的手機。

測試由多國消費者組織合作、國際消費者研究及試驗組織統籌，樣本主要於歐洲購買，本港消委會刊登當中16款本地有售型號試驗結果，售價1799元至15,998元，型號包括以下手機：【點圖放大】

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測試在歐洲的實驗室進行，包括電池表現、屏幕質素、通話功能、照片及影片功能、音樂功能、手機表現、耐用程度、方便程度及功能、GPS定位及導航。

屏幕測試：

測試包括屏幕反應、屏幕在不同光暗環境下的可讀性、像素密度、光度及對比度等，分數如下：

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拍照拍片測試：

測試了機前鏡頭自拍照片質素、機背鏡頭拍攝照片質素、鏡頭功能多元性、以及前置和主鏡頭攝錄影片和聲音質素，結果如下：

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耐跌撞能力：

耐用程度測試項目包括構造檢定、耐跌撞能力及防水試驗，蘋果iPhone 11 Pro及三星Galaxy Fold能力較弱。其中iPhone 11 Pro於50次滾筒撞擊測試後，屏幕破裂，而Galaxy Fold在手機摺疊下經50次滾筒撞擊後，手機背部出現裂痕，未能通過跌撞測試。

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Galaxy Fold另進行了屏幕摺疊37,000次耐用測試，結果仍能正常操作。

（林勇攝）

消委會提醒，用戶使用手機時應小心，避免跌撞，最好配用防撞機套。

電池表現測試：

比較了各樣本充電靈活性及配套、充滿電後可使用時間、充電所需時間等，評分如下：

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整體表現：

16款樣本中，只有iPhone 11 Pro Max獲得滿星5星，全部樣分數如下：