iPhone 11 Pro 土豪金鑽版賣80萬港元　最神奇是有陀飛輪？

智能手機近年越賣越貴，iPhone 的最高配置版本更加早已賣過萬港幣，但在香港依然是人人手執一部。萬多元可能還不算太大負擔，但如果是賣 80 萬呢？ 有專門製作客製版手機的廠商近日就推出了一部 iPhone 11 Pro 的改版，叫價 10 萬美元，並送到 YouTuber MKBHD 之手讓他拍攝開箱影片，究竟這部超豪版 iPhone 有何特別？

Caviar Solarius Zenith iPhone 11 Pro，叫價＄101590 美金起、換算約為＄79 萬港幣

該客製廠商為來自俄羅斯的 Caviar，而在改版之後的 iPhone 11 Pro 則命名為 Caviar Solarius Zenith iPhone 11 Pro，叫價＄101590 美金起、換算約為＄79 萬港幣，而訂單可以改為 iPhone 11 Pro Max 以及其他容量，當然價錢會再向上調整。

可以叫出如此高昂售價，Caviar Solarius Zenith iPhone 11 Pro 身上加工用的材料當然不簡單。這部土豪機身上加入 24K 純金以及 137 粒真鑽石，另外在機背中心，居然還加入了一枚可以正常運作的陀飛輪機械錶芯。

+ 10 + 9 + 8

一部如此天價的手機，本身的存在意義就是身份象徵比功能多，而且老實說，將一枚時刻都在「滴滴答答」的機械錶放在手機上，明顯就沒有打算讓用戶將之用在通話用途之上吧？

資料來源：MKBHD