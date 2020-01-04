小米等三大中國廠商結盟　手機互通想做 Android 版本 AirDrop？

Apple 為自家品牌 iOS、Mac 產品加入名為 AirDrop 的檔案傳輸功能，速度既快又支援跨裝置，多年來成為 Apple Fans 之間贊譽有加的賣點。 Android 陣營方面一直有嘗試參照 AirDrop 製作檔案傳輸的方法，但由於各廠間各自為政，一直未有一個可以深入民心的方案。不過近日幾間中國手機廠就宣布結盟、揚言要搞 Android 版的 AirDrop，不知今次又會否成功？

小米、OPPO、vivo 在 1 月 2 日就發表共同聲明，指他們將會成立全新的「點對點傳輸聯盟（Peer-to-Peer Transmission Alliance）」，為旗下手機加入一鍵即可以快速傳輸檔案的系統，而既然是「聯盟」，這個系統當然是跨品牌有效。

點對點傳輸聯盟所採用的技術，其實並沒有與既有方案有太大分別，一樣是採用藍牙與及 Wi-Fi 來配對與建立手機之間的傳輸連線，最高速度可達每秒 20MB，其間亦不會佔用 Wi-Fi 的上網線路，最重要是不需要安裝額外的 Apps，只需要像 AirDrop 一樣選取檔案、對象，即可開始傳輸，更為直感。

在 Android 間高速傳輸檔案的方案一直存在，不過多數以 Apps 形式出現，例如 Google 自家的《FilesGo》、Lenovo《ShareIt》等等；另外，並實 Google 也正在研究一個名為「Fast Share」的檔案互傳功能，正正與小米、OPPO、vivo 今次提倡的點對點傳輸的運作原理相同，只不過此功能在半年前傳聞過後就沒有了音訊，不知何時才能得見天日。早前曾經在網上流出過的 Fast Share 功能、介面截圖：

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資料來源：小米