Samsung Galaxy Note 10 Lite真機諜照曝光　矩形三鏡頭＋S Pen

前段時間，有消息稱Samsung（三星）將會在近期推出一款型號為「Galaxy Note 10 Lite」的新機，並曝光了其具體配置信息。有外媒曝光了該機的真機諜照，其外觀設計與此前的渲染圖保持一致，採用了居中打孔屏+矩形三攝的設計。

根據之前爆料顯示，Samsung Galaxy Note 10 Lite正面將採用一塊分辨率為2400*1080的6.7吋打孔全面螢幕；背部將配備矩形的三鏡頭模組，規格分別為1200萬像素主鏡頭+1200萬像素超廣角+1200萬像素長焦鏡頭，支持兩倍的光學變焦。

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核心方面，Samsung Galaxy Note 10 Lite將搭載三星Exynos 9810處理器，最高主頻為2.7Ghz，搭配6GB RAM+128GB ROM組合，並支持額外的micro SD卡擴展儲存，機身內置4500mAh電池，支持25W快速充電。

值得一提的是，該機還將配備支持4096級壓力感應的S Pen手寫筆，這也是三星首次在非旗艦機型中配備S Pen。此外，該機還支持藍牙5.0、NFC、杜比全景聲等多項特性。預計該機在歐洲市場的售價為609歐元。

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